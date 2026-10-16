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Deportes Iquique quiere mantener su racha frente Curicó Unido

La previa del choque de Curicó Unido ante Deportes Iquique, a disputarse en el estadio Bicentenario La Granja el domingo 18 de octubre desde las 12:30 horas. El árbitro será Víctor Abarzúa Espinoza.

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Curicó Unido enfrentará a Deportes Iquique, en el marco de la fecha 28 del campeonato 2026, el próximo domingo 18 de octubre a partir de las 12:30 horas, en el estadio Bicentenario La Granja.

Así llegan Curicó Unido y Deportes Iquique

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido viene de vencer a Santiago Wanderers con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Deportes Iquique en partidos del campeonato 2026

Deportes Iquique viene de derrotar a Unión Española con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 3 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 11 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (8 PG – 10 PE – 9 PP).

Víctor Abarzúa Espinoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 50 27 14 8 5 13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
3 Magallanes 46 27 13 7 7 5
11 Deportes Iquique 34 27 8 10 9 6
13 Curicó Unido 30 27 7 9 11 -16

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Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs D. Antofagasta: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Iquique en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs Magallanes: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
Horario Curicó Unido y Deportes Iquique, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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