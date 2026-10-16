“Derrumbes: lo que cae, lo que cede” lleva la danza contemporánea a tres comunas de O’Higgins

Una propuesta artística que busca conectar con las emociones, la fragilidad humana y la capacidad de volver a levantarse después de una caída, es la que ofrecerá la compañía de danza contemporánea Siembras.o.s con su obra “Derrumbes: lo que cae, lo que cede”, creación nacida este año en la región de O’Higgins y que durante octubre recorrerá tres comunas de la zona.

Bajo la dirección y coreografía de Mariella Valdebenito Ruffo, el montaje propone una mirada sensible sobre aquellos momentos de la vida, en que las estructuras que parecían firmes comienzan a quebrarse, obligándonos a enfrentar los cambios, aceptar nuestras vulnerabilidades y descubrir nuevas formas de relacionarnos con el entorno y con quienes nos acompañan.

La obra surge de una investigación territorial, corporal y escénica que entiende el derrumbe, no solamente como una pérdida o una caída, sino también como una oportunidad para transformarse.

A través del movimiento, sus intérpretes exploran las experiencias que marcan la existencia humana y la importancia de reconocer que no siempre es posible sostenerlo todo individualmente.

En escena, cinco cuerpos construyen un paisaje en permanente transformación. El peso, la gravedad, el contacto y la caída se convierten en elementos fundamentales de una propuesta donde los intérpretes se encuentran, se sostienen, se separan y vuelven a organizarse, dando forma a distintas expresiones de fragilidad, resistencia y solidaridad.

El mensaje central de la creación apunta, a que derrumbarse no significa necesariamente destruirse. Por el contrario, puede representar el comienzo de una nueva etapa, en la que aceptar las propias limitaciones y permitir el acompañamiento de otros, se transforma en una manera de recuperar el equilibrio.

La propuesta reúne en escena a Felipe Allende, Danixza Cayupe, Karolina Laborde, Natalia Gooycolea y Mariella Valdebenito, quienes dan vida a esta exploración del cuerpo y las emociones.

El equipo creativo está integrado, además, por Alejandro Temple Ion y Diego Saavedra en la creación musical; Pedro Pinto en el diseño integral; Estefany Guerrero en comunicaciones; Daniela Fuentes Dafo en diseño gráfico; Daniela López en diseño de vestuario; Rodrigo Acevedo en el registro audiovisual, y Javier Espinoza en el registro fotográfico.

Dirigida al público general y estudiantil, la obra invita a compartir una experiencia artística que trasciende el movimiento y abre un espacio de reflexión sobre las dificultades, los cambios y los vínculos que permiten continuar adelante incluso, cuando aquello que nos sostenía deja de hacerlo.

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La iniciativa también pone en valor la creación artística desarrollada en la región de O’Higgins, acercando la danza contemporánea a distintas comunidades y generando espacios de encuentro entre los artistas y el público.

Tres presentaciones en la región

Como parte de su gira regional 2026, la compañía Siembras.o.s llevará “Derrumbes: lo que cae, lo que cede” a tres escenarios de O’Higgins durante octubre.

El recorrido comenzó el 15 de octubre en el Teatro Municipal de San Fernando. Posteriormente, la obra llegará el 20 de octubre al Centro Cultural Hermanos Quintanilla, en Las Cabras, para finalizar el 27 de octubre en el Teatro Regional Lucho Gatica, de Rancagua.

Estas presentaciones permitirán al público de las tres comunas acercarse a una propuesta de danza contemporánea que invita a mirar las caídas desde otra perspectiva, no solo como el término de algo, sino también como una posibilidad de cambio, aprendizaje y renovación.

Porque, como plantea el sentido profundo de esta creación, a veces derrumbarse no significa desaparecer, sino encontrar otra forma de volver a estar de pie.