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Encuentran caja con fragmentos de osamentas durante excavaciones en la Catedral de Rancagua

Fueron remitidos al Servicio Médico Legal Metropolitano para determinar si corresponden a humanos o animales y establecer su data de muerte.

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La Brigada de Homicidios de Rancagua, informó de la culminación de las excavaciones realizadas al interior de la Catedral de Rancagua, luego del hallazgo de osamentas. Todo lo encontrado fue remitido al Servicio Médico Legal Metropolitano, quienes realizarán los respectivos estudios para determinar si corresponden a restos humanos o animales y su data de muerte.

Fueron tres jornadas de trabajo al interior de la Catedral, donde personal especializado realizó excavaciones por instrucción del Ministerio Público, con el objetivo de corroborar una denuncia relacionada con el hallazgo de osamentas en el recinto religioso.

Las diligencias permitieron encontrar una caja de madera que contenía diversos fragmentos de osamentas de origen animal, además de otros que presentaban características que hacían presumir que podrían ser humanos.

Asimismo, como parte de la metodología de excavación, se encontraron otros restos óseos entre la tierra que rodeaba la caja, algunos aparentemente humanos y otros correspondientes a osteofauna.

Por instrucción de la Fiscalía, todas las osamentas fueron levantadas y remitidas a la Unidad de Antropología e Identificación Forense del Servicio Médico Legal Metropolitano, organismo encargado de realizar los análisis correspondientes.

Las labores contaron con el apoyo de personal del Consejo de Monumentos Nacionales y de trabajadores de la empresa que actualmente ejecuta las obras de restauración de la Catedral de Rancagua.

Respecto de los próximos pasos, se indicó que será necesario esperar los resultados de los peritajes del Servicio Médico Legal, los que permitirán establecer con certeza si los restos corresponden a personas o animales, además de determinar su data de muerte.

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De esta manera, se indicó que los resultados de los análisis forenses serán fundamentales para avanzar en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

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