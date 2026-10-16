Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Feria Laboral de Olivar reunió a empresas y ofreció más de 2.000 puestos de trabajo

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la comunidad, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de la Municipalidad de Olivar realizó una Feria Laboral que reunió a diversas empresas interesadas en dar a conocer sus ofertas de trabajo y los procesos de postulación disponibles.

Durante la jornada, vecinas y vecinos de la comuna recorrieron los distintos stands para conocer las vacantes, consultar sobre los requisitos solicitados por las empresas y recibir información sobre alternativas para incorporarse al mercado laboral. En total, la feria contó con más de 2.000 puestos de trabajo disponibles, ampliando las posibilidades de acceso al empleo para quienes se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral.

La actividad contó con la participación de las siguientes empresas: Tecnologías KOZ, Grupo Propamat, Rucaray, PRIZE, Agrosuper Rosario, Confrex, Link, Fresh Del Monte, Avon y Natura, y Clee, que presentaron alternativas laborales y entregaron información a las personas interesadas.

La jornada también contó con la presencia de la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero Carrasco, y de la directora regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Doris Rodríguez Zavalla, quienes acompañaron esta iniciativa de apoyo a la empleabilidad local.

La alcaldesa valoró el desarrollo de la feria y la importancia de generar herramientas concretas para quienes buscan una oportunidad laboral “Como municipio, queremos que nuestras vecinas y vecinos tengan acceso a información y oportunidades que les permitan avanzar hacia un empleo. Esta feria facilita el contacto directo con las empresas y permite conocer de primera fuente los requisitos y alternativas disponibles. Seguiremos fortaleciendo el trabajo de nuestra OMIL para apoyar a quienes buscan incorporarse al mundo laboral o mejorar sus oportunidades”, expresó María Estrella Montero.

A través de este tipo de iniciativas, la Municipalidad de Olivar busca fortalecer la intermediación laboral y promover la colaboración con empresas e instituciones, generando espacios de encuentro que acerquen las oportunidades de empleo a la comunidad y contribuyan al desarrollo económico local.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Banfield y Argentinos Juniors se encuentran en la fecha 13
3 minutos hace
Newcastle United se enfrentará ante Aston Villa por la fecha 7
47 minutos hace
Barcelona quiere llegar al liderato y mantener su invicto ante Betis
49 minutos hace
Banfield y Argentinos Juniors se encuentran en la fecha 13
3 minutos hace
Newcastle United se enfrentará ante Aston Villa por la fecha 7
47 minutos hace
Anuncios
798306_0
Cobreloa necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
1 osamentas
Encuentran caja con fragmentos de osamentas durante excavaciones en la Catedral de Rancagua
Anuncios
798307_0
Rangers saldrá a buscar los puntos ante Santiago Wanderers para salir del fondo de la tabla
horoscopo
HORÓSCOPO DEL VIERNES 16 DE OCTUBRE
793876_2
Con un empate entre el Pincha y Flamengo se define el duelo en el partido de vuelta
NOTA 3
Blues, tributo a Cecilia y Los Prisioneros marcarán concierto por el Mes de la Música Chilena en Olivar
Anuncios
foto de mentoria
Programa “Capital Emprendedor” de Agrosuper realiza jornada de mentorías para potenciar negocios locales
NOTA 4.1
Olivar podrá incorporar profesional especializado en gestión del riesgo de desastres tras convenio con SENAPRED
NOTA 1.1
Olivar inaugura obras de alcantarillado para 11 familias del Pasaje Libertad en Gultro
rancagua rodelindo 1
Este sábado se define la Tercera División A
798303_0
Dep. Santa Cruz vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
1 chimbarongo
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios
Anuncios