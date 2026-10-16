Feria Laboral de Olivar reunió a empresas y ofreció más de 2.000 puestos de trabajo

Con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la comunidad, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de la Municipalidad de Olivar realizó una Feria Laboral que reunió a diversas empresas interesadas en dar a conocer sus ofertas de trabajo y los procesos de postulación disponibles.

Durante la jornada, vecinas y vecinos de la comuna recorrieron los distintos stands para conocer las vacantes, consultar sobre los requisitos solicitados por las empresas y recibir información sobre alternativas para incorporarse al mercado laboral. En total, la feria contó con más de 2.000 puestos de trabajo disponibles, ampliando las posibilidades de acceso al empleo para quienes se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral.

La actividad contó con la participación de las siguientes empresas: Tecnologías KOZ, Grupo Propamat, Rucaray, PRIZE, Agrosuper Rosario, Confrex, Link, Fresh Del Monte, Avon y Natura, y Clee, que presentaron alternativas laborales y entregaron información a las personas interesadas.

La jornada también contó con la presencia de la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero Carrasco, y de la directora regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Doris Rodríguez Zavalla, quienes acompañaron esta iniciativa de apoyo a la empleabilidad local.

La alcaldesa valoró el desarrollo de la feria y la importancia de generar herramientas concretas para quienes buscan una oportunidad laboral “Como municipio, queremos que nuestras vecinas y vecinos tengan acceso a información y oportunidades que les permitan avanzar hacia un empleo. Esta feria facilita el contacto directo con las empresas y permite conocer de primera fuente los requisitos y alternativas disponibles. Seguiremos fortaleciendo el trabajo de nuestra OMIL para apoyar a quienes buscan incorporarse al mundo laboral o mejorar sus oportunidades”, expresó María Estrella Montero.

A través de este tipo de iniciativas, la Municipalidad de Olivar busca fortalecer la intermediación laboral y promover la colaboración con empresas e instituciones, generando espacios de encuentro que acerquen las oportunidades de empleo a la comunidad y contribuyan al desarrollo económico local.