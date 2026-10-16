Funcionario del Departamento de Salud de Placilla, fue detenido y formalizado por delitos reiterados de corrupción

Un funcionario del Departamento de Salud de Placilla, fue detenido y formalizado por la Fiscalía Anticorrupción de O’Higgins por delitos reiterados de corrupción, investigación realizada junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones.

El fiscal Javier Bischoffshausen, dio a conocer que el trabajador quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, luego de una investigación encabezada por la Fiscalía Anticorrupción.

Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la investigación se inició hace un par de semanas, luego de una denuncia presentada en el municipio, que permitió reunir antecedentes para solicitar una orden de detención contra el trabajador.

El imputado se desempeñaba como habilitado en materias de contabilidad y finanzas del área de salud municipal, función que presuntamente habría utilizado para transferir más de $18 millones a cuentas bancarias personales.

Tras concretarse su detención, la Fiscalía lo formalizó y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue acogida por la jueza a cargo de la audiencia.

El imputado quedó privado de libertad mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días. La causa busca esclarecer las circunstancias en que se habrían realizado las transferencias y determinar las eventuales responsabilidades penales correspondientes.

Según lo informado, el imputado transfirió más de 18 millones de pesos a cuentas personales.

Municipalidad refuerza acciones

Durante la audiencia se expuso antecedentes sobre 42 transferencias bancarias por un total de $18 millones 550 mil desde cuentas del Departamento de Salud Municipal hacia cuentas personales.

Es por ello que desde la Municipalidad de Placilla se informó que continuará impulsando acciones legales y administrativas para resguardar los recursos públicos.

A través de un comunicado, el municipio señaló que, desde el inicio del proceso, ha desarrollado diversas acciones para contribuir al esclarecimiento de los hechos, entre ellas la presentación de una denuncia y una querella criminal.

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Asimismo, informó que ha oficiado a la Contraloría General de la República, al Servicio de Salud O’Higgins y al Consejo de Defensa del Estado, con el propósito de poner en conocimiento los antecedentes disponibles y solicitar apoyo y coordinación entre las instituciones.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, durante la audiencia de formalización, existirían antecedentes relativos a 42 transferencias bancarias que habrían sido realizadas desde cuentas del Departamento de Salud Municipal hacia cuentas personales del imputado, por un monto total de $18 millones 550 mil.

Marcelo González, alcalde de Placilla. El fiscal Javier Bischoffshausen, dio a conocer que el trabajador quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, luego de una investigación encabezada por la Fiscalía Anticorrupción..

Revisión de cuentas continúa

Desde el municipio también indicaron que los procesos de revisión interna de las cuentas municipales siguen en desarrollo, por lo que no se descarta la aparición de nuevos antecedentes que permitan identificar otras operaciones y determinar la eventual magnitud total del perjuicio económico.

En ese contexto, la administración comunal aseguró que continuará colaborando con el Ministerio Público y los organismos competentes, entregando los antecedentes que sean requeridos y adoptando las medidas legales y administrativas correspondientes para proteger el patrimonio municipal y resguardar los intereses de los vecinos y vecinas de Placilla.

Finalmente, la institución reiteró que el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las eventuales responsabilidades deben desarrollarse conforme a la ley y con pleno respeto al debido proceso.