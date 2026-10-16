Gobierno Regional de O’Higgins impulsa el Gran Fondo Matanzas y apuesta por el turismo deportivo en Cardenal Caro

El Gobierno Regional de O’Higgins aprobó un aporte de 29 millones 177 mil pesos para el desarrollo de la tercera edición del Gran Fondo Matanzas, a través del FNDR Grandes Eventos Deportivos 2026, en su línea “O’Higgins Región Sede y Promotora de Movimiento”. El proyecto fue presentado por la Corporación de Turismo y Comercio de la Comuna de Navidad (CONATUR) y la carrera es organizada por EBT Sports SpA.

El gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, afirmó que “este tipo eventos deportivos engrandecen nuestra región” y agregó que “para nosotros es muy importante apoyar iniciativas como el Gran Fondo Matanzas, que promueven el deporte, fomentan la vida saludable y contribuyen a poner en valor los atractivos turísticos de Navidad”.

El Gran Fondo Matanzas se ha ido consolidando como una atractiva cita del calendario de ciclismo de ruta, combinando el desafío deportivo con la oportunidad de descubrir uno de los territorios más singulares de la Región de O’Higgins. Su tercera edición invita a corredores y acompañantes a disfrutar de un fin de semana en Matanzas, aprovechando la gastronomía, los alojamientos y los atractivos turísticos de la zona.

La carrera se disputará el sábado 17 de octubre, con largada a las 09:00 horas desde la costanera de Matanzas. El recorrido contempla 120 kilómetros y 1.400 metros de desnivel acumulado, atravesando las comunas de Navidad, Litueche y La Estrella.

El trazado ofrece una experiencia especialmente atractiva en esta época del año. Desde el borde costero, con sus vistas al océano Pacífico, los ciclistas se internarán por los caminos rurales y lomajes del secano, que durante la primavera despliegan el verde de sus paisajes y la floración de la temporada. La exigente cuesta Los Leones y el paso junto a los aerogeneradores son algunos de los hitos de un trazado que combina exigencia deportiva con vistas privilegiadas del secano costero.

La experiencia no termina al cruzar la meta. La jornada continúa con un tercer tiempo para corredores, familias y acompañantes, en un ambiente que invita a compartir y seguir disfrutando de Matanzas y su entorno.

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“Partimos hace tres años con la idea de crear una gran experiencia de ciclismo en un territorio extraordinario. Ver cómo el Gran Fondo Matanzas ha ido creciendo edición tras edición ha sido tremendamente gratificante. El respaldo del Gobierno Regional representa un paso muy importante para seguir consolidando esta carrera, mejorar la experiencia de los participantes y proyectar a Matanzas y Cardenal Caro como un destino de turismo deportivo”, señala Sebastián Román Rakos, director de carrera del Gran Fondo Matanzas.

El aporte del Gobierno Regional permitirá cofinanciar aspectos fundamentales para el desarrollo del evento, como seguridad en ruta, atención de emergencias, gestión de residuos y difusión. El proyecto contempla además iniciativas de vinculación con la comunidad y participación de paraciclistas.

La organización invita a la comunidad y a los visitantes a acompañar la largada y la llegada de los corredores en la costanera de Matanzas. Más información e inscripciones en granfondomatanzas.cl.