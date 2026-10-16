Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

HORÓSCOPO DEL VIERNES 16 DE OCTUBRE

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).
Los astros abren un mundo de posibilidades para los nativos de Aries que tengan in mente poner en práctica proyectos propios, sobre todo en el campo de los negocios. Las mejoras se pueden notar también en el terreno laboral.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
En el trabajo, realizarás jugada maestra que despertarán admiración pero también envidias. Trata de suavizar las situaciones que te reporten tales sentimientos, tanto las positivas como las negativas. Tu vida sexual se ve reforzada de aquí en adelante; disfruta el momento.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
El exceso de arrogancia es un defecto que intentas disimular pero que a veces te gana. Puedes perder buenas relaciones personales por culpa de esta aptitud, que normalmente controlas, pero que de vez en cuando te hace pasar malas pasadas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Cada día acusas más la rutina diaria y la falta de reconocimiento en el trabajo. Puede ser el mejor momento anímico para buscar lo que quieres y apostar por un puesto a tu medida. Demuestra lo que vales en tu mejor momento personal y profesional.

LEO (23 julio-22 agosto).
Te darás cuenta de que algunos de tus pasatiempos realmente han llegado a aburrirte, necesitarás probar cosas nuevas y dejarás otras, siempre que no impliquen eliminar el ejercicio. Si tienes pareja, puede que te siga ahora.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Tienes un tanto desatendida a la familia, y te vendría muy bien pasar unos días de descanso con ellos, para poder charlar tranquilamente de vuestras cosas y profundizar en sus necesidades. Es posible que surja este fin de semana.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Te van a surgir complicaciones en el mundo del trabajo relacionadas con tu contrato laboral o con algún requisito personal para acceder a un puesto. Aunque te vaya bien, surgen dudas sobre tus posibilidades de ascenso y tu futuro profesional. Ten paciencia que todo llegará.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
La nueva temporada está a la vuelta de la esquina, y el cuerpo te pedirá salir a calle, contactar con la naturaleza en la forma que más te convenga, y si es posible a diario, porque a tu salud le vendrá muy bien un poco de ejercicio.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
La seguridad en tus actos y la confianza en ti mismo te serán de gran utilidad para ser el centro de atención en las reuniones sociales y conseguir determinados favores que necesitas para tus negocios o necesidades particulares.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Ha llegado el momento de expresar tus sentimientos sin ningún tipo de cortapisas; si se trata de cuestiones sentimentales, lo mejor será ir al grano, ganarás mucho tiempo. En otro tipo de situaciones, deberás evitar herir a alguien innecesariamente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Los cambios en el trabajo serán muy favorables; por fin encontrarás tu sitio en la empresa. Tu vida familiar pasa por momentos delicados y tendrás que proponerte sacar más tiempo para solucionar problemas comunes. Tus ánimos mejorarán día a día.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).
Posibilidad de discutir sobre economía o política con tu pareja o miembros de tu familia. Elije bien el momento y el tono o puedes acabar enredado en una bronca. Podrías recibir asimismo una mala noticia del ámbito familiar que complicará los próximos días.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Banfield y Argentinos Juniors se encuentran en la fecha 13
3 minutos hace
Newcastle United se enfrentará ante Aston Villa por la fecha 7
47 minutos hace
Barcelona quiere llegar al liderato y mantener su invicto ante Betis
49 minutos hace
Banfield y Argentinos Juniors se encuentran en la fecha 13
3 minutos hace
Newcastle United se enfrentará ante Aston Villa por la fecha 7
47 minutos hace
Anuncios
798306_0
Cobreloa necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima
1 osamentas
Encuentran caja con fragmentos de osamentas durante excavaciones en la Catedral de Rancagua
Anuncios
798307_0
Rangers saldrá a buscar los puntos ante Santiago Wanderers para salir del fondo de la tabla
NOTA 2.1
Feria Laboral de Olivar reunió a empresas y ofreció más de 2.000 puestos de trabajo
793876_2
Con un empate entre el Pincha y Flamengo se define el duelo en el partido de vuelta
NOTA 3
Blues, tributo a Cecilia y Los Prisioneros marcarán concierto por el Mes de la Música Chilena en Olivar
Anuncios
foto de mentoria
Programa “Capital Emprendedor” de Agrosuper realiza jornada de mentorías para potenciar negocios locales
NOTA 4.1
Olivar podrá incorporar profesional especializado en gestión del riesgo de desastres tras convenio con SENAPRED
NOTA 1.1
Olivar inaugura obras de alcantarillado para 11 familias del Pasaje Libertad en Gultro
rancagua rodelindo 1
Este sábado se define la Tercera División A
798303_0
Dep. Santa Cruz vs D. Antofagasta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 del campeonato 2026
1 chimbarongo
Carabineros de Chimbarongo realiza campaña preventiva contra el robo de vehículos y sus accesorios
Anuncios