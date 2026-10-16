Libro póstumo trae de vuelta la memoria y el legado literario de Jorge Nawrath

La historia de un escritor también se cuenta a través de las palabras que deja pendientes, de las historias que sobreviven al paso del tiempo y de quienes se encargan de mantener viva su memoria. Ese es el sentido que tendrá el lanzamiento póstumo de “Cuando los recuerdos llamaron a la puerta”, el libro de Jorge Nawrath Cordero, cuya presentación se realizará este sábado 17 de octubre, a las 11:00 horas, en el patio de la Casa del Ochavo del Museo Regional de Rancagua, ubicado en Estado 685.

La publicación representa mucho más que la aparición de una nueva obra literaria, es la culminación de una tarea que quedó inconclusa tras la repentina muerte del escritor y que su hija, Paola Nawrath, asumió con el propósito que el trabajo de su padre pudiera llegar finalmente a los lectores. “Es el lanzamiento de un libro que mi papá estaba escribiendo antes de morir. La muerte lo pilló de sorpresa, porque le diagnosticaron un cáncer de pulmón y en tres semanas ya no estaba. Entonces quedó el libro inconcluso, yo lo encontré, me comuniqué con la misma editorial que publicó los otros libros que él había hecho y me lo aceptaron”, relató su hija.

Paola reconoce que concretar esta presentación era una tarea pendiente, tanto por el significado de la obra como por el vínculo que la unía a su padre. Durante un tiempo esperó reunir a familiares y personas cercanas al escritor, hasta que finalmente se dio la oportunidad. “Me siento como que por fin cumplí hasta lo último de estar con el papá siempre. O sea, organizar esto es como cerrar realmente el ciclo de la muerte del papá. Estaba pendiente, estaba pendiente. Fue lo único que le faltó hacer”, expresó.

Un rancagüino por elección y protagonista de la vida cultural

Aunque no nació en Rancagua, Jorge Nawrath hizo de esta ciudad su hogar desde la década de 1980. Llegó por motivos laborales, pero pronto encontró un espacio para desarrollar su pasión: la literatura. Se integró al Círculo Literario Fénix y compartió con escritores y poetas de la zona, construyendo vínculos que se transformarían en iniciativas para el desarrollo cultural de la capital regional.

Entre sus contribuciones estuvo la creación de la Corporación Cultural de Rancagua, institución que presidió durante años y desde donde impulsó diversas iniciativas para promover las letras y abrir espacios a autores de distintas trayectorias. “Mi papá fue el que fundó la Corporación Cultural acá en Rancagua. Fue el presidente durante mucho tiempo, cuando era sin ningún fin de lucro; o sea, era todo gente que aportaba porque le gustaba nomás. No recibían sueldo, no recibían nada”, recordó Paola.

Uno de los hitos de esta labor fue la organización, durante 16 años, del Concurso Literario Óscar Castro, certamen de alcance nacional que convocó a escritores emergentes y autores consolidados, junto con destacados representantes del mundo literario que integraron sus jurados.

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La relevancia de esta iniciativa fue reconocida por la Academia Chilena de la Lengua, que otorgó el Premio Alonso de Ercilla a la Corporación Cultural de Rancagua por su contribución al conocimiento y la difusión de la literatura chilena, distinción recibida por Nawrath durante su presidencia.

Su compromiso con las letras también lo llevó a convertirse en miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, donde participó activamente en las reuniones de la institución y en la Comisión de Lexicografía hasta sus últimos días. “Fue miembro de la Academia Chilena de la Lengua y estuvo en la Comisión de Lexicografía hasta el final, a él le gustaba mucho eso”, destacó su hija.

Una vida entre el derecho y la literatura

La trayectoria de Jorge Nawrath estuvo marcada por dos ámbitos que desarrolló en paralelo. Como abogado, ocupó importantes responsabilidades en el servicio público, entre ellas la de contralor regional y la de integrante de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Sin embargo, nunca dejó de lado su vocación literaria, una pasión que mantuvo a lo largo de su vida, incluso cuando las exigencias profesionales lo llevaban por otros caminos.

Su bibliografía reúne títulos como “La mujer hilvanada” (2002), “Jazmines y glicinias” (2008), “Memorias del abrevadero” (2012), “Después de las cenizas” (2014), “Juego de caravanas” (2015), “Por qué relinchan los caballos” (2017) y “Después del viento” (2019), entre otros trabajos que reflejan su interés por las historias, los recuerdos y la condición humana.

En abril de 2018, el escritor presentó “Por qué relinchan los caballos” en la biblioteca pública de Río Puelo, en la Región de Los Lagos, donde también donó una colección de sus libros a la biblioteca y a establecimientos educacionales de la localidad. Durante las últimas dos décadas, Nawrath mantuvo vínculos con Rancagua y con esa zona del sur del país.

Su aporte a la ciudad que eligió como propia también fue reconocido en 2016, cuando recibió la condecoración Fundación de Rancagua, otorgada por la Municipalidad, asimismo, recibió otras distinciones vinculadas a su trayectoria y aporte cultural.

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El orgullo de una hija y el legado que permanece

Para Paola Nawrath, el lanzamiento del libro tiene un significado íntimo. Más allá de la publicación, representa la posibilidad de completar una tarea de su padre y rendir homenaje a una persona con la que mantuvo una relación estrecha, marcada por la confianza y el acompañamiento mutuo. “Me siento muy orgullosa de él, pero yo no tengo su veta como escritora, yo soy bióloga. Entonces, claro, yo siempre lo apoyé. Participamos, estuvimos juntos. Mi papá era muy cercano a mí. Teníamos una confianza absoluta, infinita, y lo acompañé también a recibir todos los premios”, contó.

Aunque no participaba directamente en los círculos literarios de su padre, Paola fue testigo del esfuerzo y la dedicación que él puso en cada proyecto. Un compromiso que, según explica, se hizo visible con el tiempo, a través de los reconocimientos, los libros publicados y la huella que dejó en la comunidad.

También recordó que su padre siempre defendió la libertad de sus hijos para escoger sus propios caminos. “El papá nos dejó una cosa, elegir por nuestros propios medios, además de protegernos; porque mi papá quiso estudiar literatura y su profesor Alfonso Calderón en esa época le dijo que no estudiara literatura, que no daba para vivir, así que estudió leyes, pero siempre se dedicó a escribir. Siempre estuvo publicando cosas”. La decisión no significó renunciar a la escritura: continuó publicando y cultivando su vocación durante toda su vida.

Por eso, la aparición de “Cuando los recuerdos llamaron a la puerta” tiene para su familia un valor especial. Se trata de una obra que estuvo a punto de quedar guardada entre los proyectos inconclusos, pero que hoy podrá ser conocida por los lectores, “él hizo en su vida casi todo lo que quiso. Entonces dejarlo sin publicar, era como haberle cortado un poco una mano a lo que ya tenía listo. Por eso, orgullosa de que salga, feliz y con la tarea cumplida”, concluyó Paola.