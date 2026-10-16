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San Luis está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Magallanes

Todo lo que tienes que saber en la previa de Magallanes vs San Luis. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal San Bernardo mañana, comenzará a las 12:30 horas y será dirigido por Juan Lara Luco.

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Magallanes y San Luis se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal San Bernardo. El partido corresponde a la fecha 28 del campeonato 2026.

Así llegan Magallanes y San Luis

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes sacó un triunfo frente a Recoleta, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 2 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a D. Puerto Montt. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 10 goles y le han marcado 3.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Luis fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el tercer puesto con 46 puntos (13 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 50 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (14 PG – 8 PE – 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Juan Lara Luco.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 50 27 14 8 5 13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
3 Magallanes 46 27 13 7 7 5
4 D. Antofagasta 44 27 12 8 7 21
5 Santiago Wanderers 44 27 12 8 7 12

Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs Deportes Iquique: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs Recoleta: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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