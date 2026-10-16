San Luis está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Magallanes

Magallanes y San Luis se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal San Bernardo. El partido corresponde a la fecha 28 del campeonato 2026.
Así llegan Magallanes y San Luis
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026
Magallanes sacó un triunfo frente a Recoleta, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 2 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026
San Luis llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a D. Puerto Montt. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 10 goles y le han marcado 3.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Luis fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el tercer puesto con 46 puntos (13 PG – 7 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 50 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (14 PG – 8 PE – 5 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Juan Lara Luco.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|San Luis
|50
|27
|14
|8
|5
|13
|2
|Cobreloa
|48
|27
|13
|9
|5
|16
|3
|Magallanes
|46
|27
|13
|7
|7
|5
|4
|D. Antofagasta
|44
|27
|12
|8
|7
|21
|5
|Santiago Wanderers
|44
|27
|12
|8
|7
|12
Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 29: vs Deportes Iquique: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 29: vs Recoleta: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y San Luis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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