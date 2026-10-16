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OS-7 Cachapoal detiene a dos sujetos e incauta marihuana y ketamina

El procedimiento se realizó en el kilómetro 58 de la Ruta 5, a la altura de San Francisco de Mostazal, durante fiscalizaciones vehiculares preventivas.

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Durante fiscalizaciones vehiculares preventivas en la Ruta 5, Carabineros especializados del OS-7 Cachapoal, apoyados por la Subcomisaría Mostazal y el can detector de droga “Marley”, lograron la detención de dos sujetos y la incautación de más de un kilo de marihuana, además de ketamina, así como dinero en efectivo, entre otras especies.

En el kilómetro 58, a la altura de San Francisco de Mostazal y como parte de los permanentes servicios preventivos de control vehicular que se mantienen en la zona, los efectivos policiales fiscalizaron un vehículo particular. Tras realizar una exhaustiva revisión, el can antidroga marcó una alerta positiva en el maletero, lo que permitió detectar la presencia de sustancias ilícitas.

A raíz del procedimiento, fueron detenidos dos sujetos, de 18 y 20 años, uno de ellos con antecedentes policiales, quienes transportaban un Kilo 97 gramos 300 miligramos de marihuana y 297 gramos 900 miligramos de Ketamina. Junto con las sustancias ilícitas, Carabineros incautó el vehículo utilizado para el traslado, tres teléfonos celulares y 78 mil pesos en efectivo. Por instrucción del fiscal de turno, ambos detenidos pasarían a control de detención.

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