Rafael Prieto, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Agrosuper: «O’Higgins busca aportar desde la región al crecimiento de Chile»

Con el objetivo de analizar las oportunidades y desafíos para el desarrollo de la Región de O’Higgins, se llevó a cabo el primer seminario de «Esto es Chile», iniciativa impulsada por Cadem, La Tercera e INACAP, que reunió a representantes del mundo académico, empresarial y gremial y que contó con la participación del biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas.

Tras la presentación de los resultados del estudio, realizado en O’Higgins en septiembre pasado, se dio paso al primer panel del seminario, titulado «Desarrollo regional y productividad», donde se abordaron distintas perspectivas sobre el futuro productivo de la región. En la instancia, el gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Agrosuper, Rafael Prieto, destacó la necesidad de conectar la formación profesional con las necesidades del mundo productivo, generando oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse laboralmente en O’Higgins.

«El desafío que recae en empresas de esta región, como Agrosuper, es que los jóvenes, luego de estudiar, decidan trabajar y proyectar su futuro en esta región y no sentir la necesidad de irse a la capital. ¿Cómo hacerlo? Primero, conectando de mejor manera la formación técnico-profesional con las necesidades del mundo productivo de tal manera de dar los espacios para el crecimiento y desarrollo de las personas.», señaló.

El panel, moderado por Felipe Díaz, director de Pro-O’Higgins, contó también con la participación de Fernanda Kri, rectora de la Universidad de O’Higgins, Julio Díaz, gerente general de División El Teniente de Codelco, y Recaredo Ossa, director nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

En relación con el estudio realizado en la Región de O’Higgins, el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, presentó diferentes hallazgos como «el fuerte arraigo territorial en la región» y la necesidad de generar mayores oportunidades laborales, así como también, diversificar la economía y fortalecer la conectividad entre las provincias, con el fin de impulsar el desarrollo regional.

Agrosuper es una de las seis empresas que forman parte de este proyecto nacional, que busca promover el diálogo sobre los desafíos y aspiraciones de cada territorio. En ese contexto, Prieto destacó la importancia de participar en esta iniciativa. «Esto es Chile es una gran iniciativa, por lo que Agrosuper quiso apoyar y comprometerse. Creemos que nos permite conocernos más y conectarnos desde las regiones», expresó. Respecto de los resultados del estudio, agregó: «Nos da luces y también nos presenta los desafíos de la región, para aportar al crecimiento. Y en eso tenemos que concentrarnos todos los que vivimos en O´Higgins».

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Cabe señalar que el encuentro también contó con la participación del biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas, y marcó el inicio de una serie de seminarios que se realizarán en distintas regiones del país para contribuir a la conversación sobre sus oportunidades de desarrollo.