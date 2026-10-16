Ronda impacto en Quinta de Tilcoco deja dos detenidos y 11 infracciones de tránsito

Un operativo coordinado entre Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública permitió realizar 60 controles vehiculares y 20 controles de identidad en distintos puntos de la comuna de Quinta de Tilcoco.

Carabineros y personal de la Dirección de Seguridad Pública dieron a conocer los resultados de una ronda impacto desarrollada en distintos sectores, con el objetivo de reforzar la seguridad y aumentar las fiscalizaciones preventivas.

De acuerdo con lo informado, el operativo dejó dos personas detenidas, una por conducir en estado de ebriedad y otra por conducir sin licencia de conducir.

Durante el procedimiento, los equipos realizaron un total de 60 controles vehiculares y 20 controles de identidad. Además, se cursaron 11 infracciones de tránsito y una infracción por consumo de alcohol en la vía pública.

Desde las instituciones destacaron la importancia de este tipo de operativos, cuyo propósito es fortalecer la seguridad y entregar mayor tranquilidad a los vecinos de Quinta de Tilcoco, mediante el trabajo coordinado entre Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública.