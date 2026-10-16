San Fernando: Alcalde y Concejales recorren junto a medios de comunicación el recinto de la Feria el Trapiche

Esta mañana, el alcalde Pablo Silva Pérez y los concejales Marta Cádiz, María José Alemán, Cristian Calderón y Paz Belén Rodríguez realizaron una visita al recinto donde funcionará la Feria Libre El Trapiche, para conocer los avances de las obras de habilitación y las condiciones que ofrecerá a comerciantes y compradores.

En el recorrido participaron equipos técnicos municipales y representantes de medios de comunicación locales, quienes pudieron conocer las instalaciones, formular preguntas y recoger las distintas opiniones de las autoridades sobre el proyecto.

El alcalde Pablo Silva Pérez explicó que la visita buscó entregar información directa sobre los trabajos y responder a las inquietudes que ha generado el traslado. “Queremos transparentar el trabajo que estamos haciendo desde el municipio y aclarar dudas, porque muchas veces la información se tergiversa y no llega como corresponde a los vecinos ni a los propios feriantes. Por eso invitamos a los medios de comunicación a conocer en terreno el recinto que estamos preparando, sus condiciones y las mejoras que ofrecerá en higiene, servicios sanitarios, estacionamientos y seguridad”, señaló.

Respecto de las posibilidades que ofrece el espacio, el jefe comunal agregó: “Buscamos que El Trapiche sea un espacio permanente, donde las familias puedan comprar tranquilas, con seguridad y con la posibilidad de ampliar los horarios para quienes salen de trabajar. Estamos considerando estacionamientos, un bus que funcione durante toda la jornada para quienes necesiten transporte y un sector para mayoristas que facilite el abastecimiento de los negocios de barrio. Queremos que este recinto abra más oportunidades para los feriantes y fortalezca el comercio de nuestra comuna”.

Por su parte, la concejal Marta Cádiz recordó que la discusión sobre el traslado tiene antecedentes de varios años. “El cambio de la feria se viene pensando desde 2018, a raíz de los reclamos de los vecinos y los problemas de seguridad y acceso en el sector. A nadie se le está quitando el trabajo: es un cambio de lugar para contar con ordenamiento, seguridad y baños. Queremos mejorar la calidad de vida de los feriantes y de los vecinos que por tantos años han vivido estas dificultades. Por eso voté a favor de la ordenanza de la Feria Libre El Trapiche”, expresó.

La concejal María José Alemán destacó el valor comercial y social de la feria. “La feria es más que ir a comprar frutas y verduras; también es un espacio cultural de las familias. Con este proyecto se está dignificando el trabajo de los feriantes, con un lugar más ordenado, limpio y seguro. San Fernando debe seguir avanzando, y estas instancias son importantes para aclarar dudas y explicar cómo este espacio puede contribuir al bienestar de la comuna”, sostuvo.

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En tanto, el concejal Cristian Calderón se refirió al propósito del traslado. “Aquí no se está prohibiendo el derecho a trabajar, se está modificando el lugar de trabajo. Queremos ordenar el flujo vehicular y ofrecer un espacio más seguro y cómodo, con dignidad para el vendedor y para el comprador. Tenemos que tomar decisiones difíciles, pero con la claridad de que estamos trabajando por el bien común de toda la comuna”, afirmó.

Finalmente, la concejal Paz Belén Rodríguez puso énfasis en la participación de la comunidad en este proceso. “Creo que las decisiones se deben hacer en conjunto con la comunidad porque afectan a los vecinos. […] No nos oponemos al avance de San Fernando, entendemos los problemas que ocasiona en Manso de Velasco, pero la decisión creo que debería haber sido conjunta y dar una mejor respuesta a la necesidad de todos los sanfernandinos”, manifestó.