San Fernando: Clausuran discoteca ilegal tras reiteradas fiscalizaciones

En la comuna de San Fernando, el equipo de Seguridad Pública municipal, en conjunto con Carabineros, clausuró un local nocturno que funcionaba como discoteca sin contar con la autorización correspondiente.

Según informó el municipio, la medida busca resguardar la tranquilidad de los vecinos y evitar que el funcionamiento irregular de este tipo de establecimientos afecte su calidad de vida y descanso.

La clausura se concretó luego de reiteradas fiscalizaciones y multas, instancias en las que se había advertido al establecimiento que no estaba autorizado para operar como discoteca.

Desde el municipio señalaron que continuarán realizando labores de fiscalización en terreno para hacer cumplir la normativa vigente y proteger la tranquilidad de los vecinos y los barrios de la comuna.