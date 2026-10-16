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D. Puerto Montt luchará por vencer su racha negativa frente a San Marcos

San Marcos y D. Puerto Montt se enfrentan en el estadio Carlos Dittborn, con el arbitraje de Nicolás Pozo Quinteros. El duelo se jugará el domingo 18 de octubre desde las 15:00 horas.

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El juego entre San Marcos y D. Puerto Montt se disputará el próximo domingo 18 de octubre por la fecha 28 del campeonato 2026, a partir de las 15:00 horas en el estadio Carlos Dittborn.

Así llegan San Marcos y D. Puerto Montt

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos busca levantarse de su derrota ante D. Antofagasta en el Bicentenario Calvo y Bascuñan. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt cayó 0 a 1 ante San Luis. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Marcos lo ganó por 0 a 2.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 39 puntos (10 PG – 9 PE – 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 13 PP).

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El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Pozo Quinteros.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 50 27 14 8 5 13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
3 Magallanes 46 27 13 7 7 5
8 San Marcos 39 27 10 9 8 6
12 D. Puerto Montt 34 27 10 4 13 -9

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs Deportes Temuco: 25 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs U. San Felipe: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Horario San Marcos y D. Puerto Montt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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