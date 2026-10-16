Santa Cruz juega una final este domingo contra Antofagasta

Una verdadera final será la que disputará, el domingo, Deportes Santa Cruz. Frente a Deportes Antofagasta -que lucha por llegar asegurar cupo en la liguilla- el conjunto unionista tiene que sumar puntos para alejarse prontamente de la última ubicación de la tabla.

La arremetida de Rangers, que al inicio de la fecha estaba a un punto de distancia, complica de sobremanera a los santacruzanos que, en la temporada, solo han ganado un partido en el estadio Joaquín Muñoz García.

Por lo mismo, el obtener unidades contra los “Pumas” es clave para seguir soñando con mantener la categoría. En ese sentido, el equipo que dirige Dalcio Giovagnoli tiene claro que deben hacer mucho más de lo que ha mostrado en el torneo para salir de la incómoda posición, porque si no lo hacen en este cierre de campeonato, corren grave riesgo de caer a la Segunda División luego de ocho temporadas en la B.

El encuentro está fijado para las 17 horas y será arbitrado por Franco Jiménez, que será asistido por Alejandro Molina, Eric Pizarro y Fabián Reyes. En el VAR, en tanto, estará Benjamín Saravia y Manuel Marín.