Rangers saldrá a buscar los puntos ante Santiago Wanderers para salir del fondo de la tabla

Por la fecha 28 del campeonato 2026, Santiago Wanderers se mide hoy frente a Rangers, a partir de las 18:00 horas en Playa Ancha.

Así llegan Santiago Wanderers y Rangers

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Curicó Unido. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers llega triunfante luego de ver caer a U. San Felipe con un marcador 4-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Santiago Wanderers se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el quinto puesto con 44 puntos (12 PG – 8 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (5 PG – 6 PE – 16 PP).

Mathí­as Riquelme Sepúlveda es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 San Luis 50 27 14 8 5 13 2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16 3 Magallanes 46 27 13 7 7 5 5 Santiago Wanderers 44 27 12 8 7 12 16 Rangers 21 27 5 6 16 -15

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Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 29: vs Unión Española: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 29: vs Cobreloa: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar

Horario Santiago Wanderers y Rangers, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

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