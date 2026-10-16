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U. San Felipe espera frenar su racha negativa y vencer a Deportes Temuco

U. San Felipe y Deportes Temuco se miden en el estadio Municipal de San Felipe el domingo 18 de octubre a las 12:30 horas y José Cabero Rebolledo es el elegido para dirigir el partido.

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Por la fecha 28 del campeonato 2026, Deportes Temuco y U. San Felipe se enfrentan el domingo 18 de octubre desde las 12:30 horas, en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y Deportes Temuco

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe no pudo ante Rangers en el Bicentenario Fiscal de Talca. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco venció 2-1 a Dep. Santa Cruz en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Deportes Temuco sacó un triunfo, con un marcador 5 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 15 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (9 PG – 8 PE – 10 PP).

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El encuentro será supervisado por José Cabero Rebolledo, el juez encargado.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 50 27 14 8 5 13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
3 Magallanes 46 27 13 7 7 5
10 Deportes Temuco 35 27 9 8 10 5
15 U. San Felipe 22 27 5 7 15 -32

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs San Marcos: 25 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y Deportes Temuco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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