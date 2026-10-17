Alertan por posibles lluvias de hasta 35 milímetros y tormentas eléctricas en O’Higgins este martes

Un nuevo episodio de precipitaciones podría afectar a la Región de O’Higgins este martes 20 de octubre, con montos que alcanzarían hasta 35 milímetros en sectores de la precordillera, según la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile.

La entidad advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones moderadas a fuertes en corto período, con un evento previsto entre la tarde y la noche del martes. Los montos estimados para la región varían según el sector geográfico: entre 20 y 30 milímetros en la cordillera de la Costa y el valle, y entre 25 y 35 milímetros en la precordillera.

Precipitaciones en la zona central

De acuerdo con la alerta meteorológica, en Coquimbo se esperan entre 15 y 25 milímetros en la cordillera de la Costa, y entre 20 y 30 milímetros en la precordillera y los valles precordilleranos.

En Valparaíso, los montos alcanzarían entre 20 y 30 milímetros en la cordillera de la Costa, y entre 25 y 35 milímetros en la precordillera y los valles precordilleranos. Para la Región Metropolitana se pronostican entre 20 y 30 milímetros en el valle, y entre 25 y 35 milímetros en la cordillera de la Costa y la precordillera.

En O’Higgins, las estimaciones son de 20 a 30 milímetros en la cordillera de la Costa y el valle, y de 25 a 35 milímetros en la precordillera. En tanto, para el Maule se esperan entre 25 y 35 milímetros tanto en el valle como en la precordillera.

Posibles tormentas eléctricas

Las precipitaciones no serían el único fenómeno meteorológico previsto para esta semana. Otros avisos de la Dirección Meteorológica consideran la probabilidad de tormentas eléctricas entre la tarde del lunes 19 y la noche del martes 20, además de la posibilidad de granizos en los sectores contemplados en esos pronósticos.

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La evolución del sistema frontal y las eventuales actualizaciones de los organismos oficiales serán claves para precisar cómo se desarrollarán las precipitaciones en la región.