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Cobreloa necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Toda la previa del duelo entre Cobreloa y Recoleta. El partido se juega en Municipal de Calama hoy a las 15:00 horas. Será arbitrado por Miguel Araos Riquelme.

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Cobreloa tendrá hoy como rival a Recoleta, a las 15:00 horas en Municipal de Calama, por la fecha 28 del campeonato 2026.

Así llegan Cobreloa y Recoleta

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a D. Copiapó. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

A Recoleta no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Magallanes. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 victorias y 1 empate, tiene 7 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 48 puntos (13 PG – 9 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 41 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (11 PG – 8 PE – 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Miguel Araos Riquelme.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 50 27 14 8 5 13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
4 Magallanes 46 27 13 7 7 5
6 Recoleta 41 27 11 8 8 3

Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs Rangers: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs San Luis: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobreloa y Recoleta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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