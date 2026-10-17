Con 31 alumnos inauguran la Escuela Rotaria en Santo Tomás

Convencidos de que la educación es una poderosa herramienta de transformación personal y social, el Rotary Club Machalí y Santo Tomás Rancagua, dejaron inaugurada la Escuela Rotaria “Impulsa Tu Futuro-Habilidades para la Vida Académica y Laboral”, la cual cuenta con una matrícula de 31 estudiantes, que inician esta experiencia formativa.

La ceremonia celebrada en el salón auditorio Santo Tomás, contó con la presencia de Manuel Olmos, presidente del Rotary Club Machalí y rector de Santo Tomás Rancagua, así como también directivos del Liceo Comercial Jorge Alessandri Rodríguez, Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales y Liceo Simón Bolívar, establecimientos educacionales que han confiado en esta iniciativa.

Durante el acto, José Ignacio Peñafiel Sáez, Ingeniero Comercial, que actualmente trabaja en Miami, como vicepresidente comercial en Credicorp Capital, empresa líder en el sector financiero, tuvo su participación a través de una videoconferencia, donde dio una charla motivacional y su experiencia, como fuente de inspiración para los estudiantes.

El rector Manuel Olmos dio a conocer los objetivos, contenidos y principales características de la Escuela Rotaria, destacando las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que ofrece a los estudiantes.

En el mismo acto se hizo entrega de materiales a los 31 estudiantes que formarán parte de esta primera experiencia de la Escuela Rotaria, y que simbolizan el inicio de un camino de aprendizaje, crecimiento personal y descubrimiento de nuevas oportunidades.