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Se enfrentan Dep. Santa Cruz y D. Antofagasta por la fecha 28

En la previa de Dep. Santa Cruz vs D. Antofagasta, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 17:00 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García. El árbitro designado será Franco Jimenez Lazo.

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Por la fecha 28 del campeonato 2026, Dep. Santa Cruz y D. Antofagasta se enfrentan mañana desde las 17:00 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

Así llegan Dep. Santa Cruz y D. Antofagasta

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz fue derrotado en el Germán Becker frente a Deportes Temuco por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos del campeonato 2026

D. Antofagasta viene de vencer a San Marcos en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 22 puntos (4 PG – 10 PE – 13 PP), mientras que la visita acumula 44 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (12 PG – 8 PE – 7 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Franco Jimenez Lazo.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 San Luis 50 27 14 8 5 13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
3 Santiago Wanderers 47 28 13 8 7 15
5 D. Antofagasta 44 27 12 8 7 21
14 Dep. Santa Cruz 22 27 4 10 13 -14

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Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs D. Copiapó: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Antofagasta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 29: vs Curicó Unido: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Magallanes: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Santa Cruz y D. Antofagasta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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