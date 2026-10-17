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Detienen en Rancagua a ciudadano boliviano por portar documentos migratorios falsificados

El hombre fue sorprendido con un certificado del Servicio Nacional de Migraciones y una cédula de identidad que presentaban adulteraciones. Los peritajes de la PDI confirmaron que ambos documentos eran falsos.

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Un ciudadano boliviano fue detenido en flagrancia en Rancagua por el delito de falsificación de instrumento público, luego de ser sorprendido portando documentos migratorios falsificados, según informó la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Jean Pierre Tillería, jefe del Departamento de Migración y Policía Internacional de Rancagua, explicó que el procedimiento se inició durante un control realizado por oficiales de esa unidad especializada.

En la instancia, el hombre exhibió un certificado de vigencia emitido por el Servicio Nacional de Migraciones y una cédula de identidad. Ambos documentos presentaban indicios de adulteración, por lo que se coordinó la intervención del Laboratorio de Criminalística de la región.

Los peritajes efectuados por personal especializado permitieron establecer que los documentos eran falsificados, lo que motivó la detención del ciudadano extranjero.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y el detenido fue trasladado al Juzgado de Garantía de Rancagua para quedar a disposición de la justicia y enfrentar su respectiva formalización.

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