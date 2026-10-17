HORÓSCOPO DEL SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Necesitarás cambiar tus actividades de ocio, y el ejercicio al aire libre, compaginar la naturaleza con el descanso o leer durante horas puede ayudarte a conseguir lo que buscas con ello. Tendrás compañía inesperada que no va a hacer sino abrirte nuevas perspectivas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Aunque procuras ser una persona muy positiva, hoy tu ánimo puede flojear ante los recuerdos de personas que ya no están a tu lado, y que acudirán a tu memoria en situaciones muy concretas. Una vez superadas, te sentirás mejor.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu estado de ánimo se tornará en ingobernable en algunos momentos del día, casi sorprendente para ti mismo por tus reacciones. Provocarás algún tipo de reacción si acudes a una reunión de trabajo o de amigos, por eso debes estar prevenido.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Muestras una actitud demasiado generosa con la familia y debes pensar un poco más en ti mismo. Tus relaciones sentimentales se refuerzan y se enriquecen cada día. Tu estado emocional pasa por momentos muy especiales que quieres compartir.

LEO (23 julio-22 agosto).

Puede que tus niveles anímicos no estén demasiado desbordantes y tengas que aflojar un poco la marcha. El trabajo irá bien aunque puedan surgir debates sobre la viabilidad de ciertos proyectos. Sabes estar a la altura de estos retos, por extremos que sean.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Aunque andes con la cabeza en las nubes en los últimos tiempos por temas sentimentales, hoy tienes que decidir unos cuantos asuntos prácticos, de esos que nadie soluciona sino tú, aunque puedes tener ayuda.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los bienes familiares serán la clave de tu estabilidad monetaria en estos momentos de tu vida, de forma que querrás cerrar las cuestiones más importantes respecto a propiedades y herencias que todavía tienes pendientes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tus sentimientos estarán a flor de piel durante toda la jornada; te mostrarás muy sensible e inseguro en todo lo relacionado con las emociones. Busca apoyos en tu círculo de amigos, y trata de superar el momento.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los obstáculos laborales que te han traído de cabeza en los últimos días desaparecerán y empezarás a recoger los frutos de tanto esfuerzo y constancia. Cuida los excesos en las comidas, sobre todo las que afectan al hígado.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Por fin tu vida amorosa comienza a aclararse y sabrás reconducirla hacia tus intereses. En el trabajo, no podrás evitar alzarte ante las injusticias y te rebelarás con toda tu fuerza. Tu gran capacidad para la comunicación, será una buena aliada en tus debates.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Comienzas a tomarle el punto a lo que te conviene en cada momento para tu bienestar personal y tu estado óptimo de salud, dándole a tu organismo lo que necesita en cada momento.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No pretendas solucionar todo tú solo; recuerda que tienes una pareja que se desvive por complacerte y apoyarte. Esta actitud no te llevará a ninguna parte, solo a crearte insatisfacción personal. El afecto de un familiar será clave.