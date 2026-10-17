Hospital de Graneros y SAMU coordinan respuesta ante emergencias en centro de internación de menores

El Hospital Santa Filomena de Graneros, SAMU O’Higgins y el Centro de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Graneros iniciaron un trabajo conjunto para mejorar la coordinación y respuesta ante eventuales emergencias en el recinto.

La primera reunión protocolar contó con representantes de las tres instituciones y fue encabezada, por parte del hospital, por su directora, la doctora Fernanda Anich. Durante el encuentro se abordó la necesidad de establecer procedimientos claros para facilitar una atención oportuna y segura.

Uno de los factores considerados es la ubicación del centro, en una zona rural situada a unos cinco o seis kilómetros del área urbana de Graneros. Esta condición, sumada a los requerimientos de seguridad del establecimiento, hace necesario coordinar la actuación de los equipos sanitarios y de rescate.

El director de SAMU O’Higgins, Osvaldo Pontigo, señaló que se evalúa realizar un simulacro antes de finalizar el año para medir la capacidad de respuesta de los equipos.

“Uno de los temas tratados fue la posibilidad de realizar, de aquí a finales de año, un simulacro que permita medir los niveles de reacción táctica tanto del personal del recinto como también de la respuesta de SAMU”, explicó.

Capacitación y protocolos de atención

Otra de las iniciativas analizadas es capacitar al personal del IP-IRC en reanimación cardiopulmonar (RCP), uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), control de hemorragias y atención de obstrucciones de la vía aérea por cuerpos extraños. Estas herramientas permitirían mejorar la respuesta inicial mientras llegan los equipos especializados.

También se abordó la elaboración de un protocolo para comunicar y presentar los casos ante una emergencia, considerando la orientación que pueden entregar el médico regulador y el enfermero coordinador de SAMU durante el desplazamiento de los móviles.

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La directora del Hospital Santa Filomena de Graneros, Fernanda Anich, valoró la coordinación entre las instituciones y la posibilidad de establecer procedimientos comunes.

“Como Hospital de Graneros, valoramos ser parte de esta coordinación interinstitucional, que busca contribuir a una respuesta oportuna, segura y organizada en beneficio de las personas que requieran atención”, señaló.

Los participantes proyectaron una nueva reunión antes de finalizar el año para revisar los avances y continuar fortaleciendo el trabajo conjunto.