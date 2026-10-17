Menos recursos para la región de O’Higgins: ¿qué proyectos podrían verse afectados?

Obras de conectividad, proyectos de salud, infraestructura educacional y programas vinculados al empleo podrían enfrentar un escenario de incertidumbre durante 2027. La discusión sobre los recursos destinados a los gobiernos regionales ha instalado una preocupación que va más allá de las cifras: la capacidad de las regiones para concretar inversiones, responder a las necesidades de sus habitantes y sostener sus estrategias de desarrollo.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla una disminución de recursos para los gobiernos regionales que, según estimaciones de autoridades regionales, alcanzaría cerca de $250 mil millones a nivel nacional. La propuesta ha generado cuestionamientos de gobernadores, consejeros regionales y parlamentarios, quienes advierten sobre sus posibles consecuencias para las economías locales.

En O’Higgins, la reducción proyectada alcanza un 19,27%, equivalente a aproximadamente $18.838 millones menos, según las cifras expuestas en el debate regional. La magnitud del ajuste ha abierto interrogantes sobre la continuidad de iniciativas comprometidas en distintas comunas.

Patricia Becerra, jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), administradora pública y magíster en Políticas Públicas, explica que una disminución de esta magnitud podría generar efectos económicos y sociales durante el propio 2027, especialmente considerando las características productivas del territorio.

“En el caso de O’Higgins, tenemos una economía regional que es estacional, porque nuestra economía se basa en la agricultura y en la agroindustria. Por lo que el gasto de inversión que se está recortando hoy día se usa principalmente para aplicar una función anticíclica que permita estabilizar la demanda interna durante el resto del año”, explica la especialista.

En este contexto, la inversión pública cumple un papel relevante para sostener la actividad económica y contribuir a la generación de empleo durante los períodos de menor dinamismo. Su disminución podría limitar las oportunidades de contratación asociadas a proyectos regionales y profundizar las dificultades del mercado laboral.

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La profesional recuerda que la tasa de desocupación regional alcanzó un 10,8% durante el trimestre junio-agosto de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A su juicio, una menor disponibilidad de recursos podría agravar este escenario.

“No vamos a tener las condiciones de inversión para poder contratar a personas dentro de la misma región y que permitan seguir moviendo la economía”, advierte Becerra, quien considera que las consecuencias de la reducción presupuestaria podrían comenzar a manifestarse durante el próximo año.

Patricia Becerra, jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), explica que una disminución de esta magnitud podría generar efectos económicos y sociales durante el propio 2027, especialmente considerando las características productivas del territorio.

Proyectos regionales bajo incertidumbre

Uno de los efectos más visibles del eventual ajuste estaría relacionado con la ejecución de iniciativas que requieren financiamiento del Gobierno Regional. La reducción presupuestaria podría obligar a revisar prioridades, modificar cronogramas y postergar obras comprometidas para distintas comunas de O’Higgins.

“El principal riesgo es que se vea comprometida la planificación estratégica regional. Estamos hablando de un recorte de un casi 20% y eso significa que casi un cuarto de los proyectos va a tener que revisarse si se harán o no”, sostiene la especialista.

Entre las iniciativas que podrían enfrentar dificultades, Becerra menciona proyectos de conectividad como avenida Baquedano, en Rancagua, y obras viales en Machalí. A ellas se suman inversiones en infraestructura sanitaria, adquisición de ambulancias y equipamiento para establecimientos de salud en distintas comunas. También identifica posibles efectos sobre proyectos de alcantarillado en Pichilemu, la reposición del Liceo de Palmilla, iniciativas destinadas a personas mayores y la adquisición de vehículos vinculados a labores de seguridad pública.

Para la docente, las consecuencias de una eventual postergación de estas obras no se limitarían a la actividad económica, sino que también podrían repercutir directamente en los servicios y condiciones de vida de las comunidades. “No solamente vamos a tener un impacto en el desempleo de la región, sino que además en los servicios que se le otorga a la comunidad”, enfatiza.

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A esta situación se suman las limitaciones financieras de los municipios de O’Higgins, que difícilmente podrían asumir por sí solos el financiamiento de inversiones de gran envergadura. “Dada la inversión que realiza el GORE y la magnitud de estos proyectos, nuestros municipios no tienen la capacidad de responder por un año a estas necesidades”, explica Becerra.

La especialista también advierte que los recursos disponibles podrían resultar insuficientes para responder a los compromisos regionales previamente adquiridos. “Estos fondos no van a alcanzar a cubrir todos los compromisos del Gobierno Regional que tiene para el año 2027, porque -además- como región no tenemos fondos compensatorios para cubrir esta diferencia”, señala.

Otro aspecto que destaca la docente es la forma en que se distribuye el financiamiento público entre los territorios. Según explica, aunque la reducción de la partida de inversión regional directa se sitúa en torno al 5,17%, sus efectos varían considerablemente entre las regiones debido a los mecanismos utilizados para asignar los fondos.

La fórmula de distribución considera variables de pobreza socioeconómica y multidimensional, junto con indicadores de brechas territoriales. En el caso de O’Higgins, Becerra sostiene que los avances registrados en materia de reducción de la pobreza durante 2022 inciden en una menor asignación de recursos.

Esta situación genera, a su juicio, una contradicción entre los resultados alcanzados por la región y el financiamiento disponible para continuar impulsando nuevas iniciativas.

“Se genera esta paradoja y distorsión de lo que es la evaluación del desempeño subnacional, porque habiendo mejorado sus indicadores, le están quitando recursos. Entonces queda la duda de cómo vamos a mantener estos indicadores o estas mejoras si no vamos a contar con los recursos para seguir trabajando de la forma que lo habíamos hecho hasta ahora”, plantea.

La administradora pública agrega que O’Higgins ha registrado elevados niveles de ejecución presupuestaria en los últimos años, cercanos al 100%, lo que abre interrogantes sobre la relación entre el desempeño institucional, los avances sociales y los criterios utilizados para distribuir los recursos del Estado.

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El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla una disminución de recursos para los gobiernos regionales que, según estimaciones de autoridades regionales, alcanzaría cerca de $250 mil millones a nivel nacional.

Descentralización y autonomía financiera

Más allá de las consecuencias inmediatas, la discusión sobre el Presupuesto 2027 también vuelve a poner sobre la mesa uno de los desafíos pendientes del país: fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos regionales.

Para Patricia Becerra, la reducción de recursos evidencia una de las principales debilidades del modelo actual, marcada por la dependencia de las administraciones regionales respecto de las transferencias provenientes del nivel central.

“El discurso de descentralización de Chile es incompatible con este recorte presupuestario”, sostiene la especialista. “Se distingue tres dimensiones de la descentralización: administrativa, relacionada con la capacidad de tomar decisiones; política, vinculada con la elección de autoridades regionales; y fiscal, referida a la disponibilidad y administración de recursos propios”, añadió.

Es precisamente esta última dimensión la que, según su análisis, presenta mayores dificultades, debido a que los gobiernos regionales cuentan con escasas posibilidades de generar ingresos propios que permitan complementar sus presupuestos.

Esta dependencia genera incertidumbre respecto del financiamiento disponible y dificulta la planificación de iniciativas de largo plazo, especialmente cuando las asignaciones presupuestarias pueden variar significativamente de un año a otro. “Para tener cambios importantes en políticas públicas hay que proyectar cambios a largo plazo. Los gobiernos regionales no tendrían esa capacidad”, explica Becerra.

La especialista también advierte que estas restricciones podrían afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones regionales, considerando que las autoridades deben responder por compromisos y proyectos cuya ejecución depende, en gran medida, de decisiones financieras adoptadas a nivel central. “Si el gobierno regional no cumple, la ciudadanía lo percibirá como una falla de la propia institución, lo que podría debilitar la confianza en la institucionalidad regional”, señala.

Desde esta perspectiva, Becerra plantea que el debate presupuestario no debería limitarse a los porcentajes de reducción, sino incorporar una reflexión sobre los mecanismos de financiamiento territorial y las herramientas necesarias para fortalecer la gestión regional.

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Mientras el proyecto continúa su discusión legislativa, el desafío será conciliar las necesidades fiscales del país con la continuidad de inversiones fundamentales para el desarrollo económico y social de las regiones.