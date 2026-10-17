Por: Oscar Figueroa, académico UC, Comité Logística-Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

El comercio internacional es un pilar para Chile y Argentina. Por eso, ambas naciones deben aunar esfuerzos para concretar la construcción de nuevos pasos fronterizos mediante una estrategia binacional, garantizando los recursos y la coordinación para desplegar un plan de infraestructura a lo largo de la cordillera de Los Andes.

El objetivo es contar con una alternativa real al Paso Los Libertadores, en la región de Valparaíso, el que registró durante este año 36 días de cierre continuo por acumulación de nieve. Esta interrupción impidió el tránsito de camiones con carga, provocando pérdidas estimadas entre US$ 450 y US$ 800 por día.

Así, el Paso Las Leñas, en la región de O’Higgins, surge como una opción relevante. Su principal ventaja radica en su baja altitud -a dos mil metros de altura-, lo que reduce de forma drástica el impacto de las nevazones y pendientes. Estudios señalan que generaría beneficios estimados en $100 mil millones. Además, su habilitación potenciaría el eje de la Ruta de la Fruta y la salida hacia el Asia-Pacífico a través del puerto de San Antonio.

Por su parte, el Túnel Agua Negra, en la región de Coquimbo, cuenta con financiamiento aprobado por el BID para su primera fase, evidenciando la urgencia de voluntad política para avanzar en esta obra. Lo mismo ocurre con el paso Pehuenche, en El Maule, otra importante opción que requiere de nuevas inversiones.

En suma, el país requiere de una red logística resiliente y redundante durante todo el año, pues las alternativas actuales implican trayectos extensos y altos costos.