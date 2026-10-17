Tres detenidos y 12.500 dosis de droga incautadas deja operativo en la población La Foresta

Tres personas fueron detenidas por infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas, tras una investigación de seis meses desarrollada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rancagua.

Según los antecedentes del procedimiento, los involucrados se dedicaban a la adquisición y distribución de estupefacientes en la población La Foresta, en Rancagua.

Durante el allanamiento de un inmueble, los detectives incautaron más de 830 gramos de cocaína base, equivalentes a 12.500 dosis, además de dinero en efectivo, un chaleco táctico y un arma a fogueo, entre otras especies vinculadas a la investigación.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para su respectiva formalización.