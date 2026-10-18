Amargo empate de Deportes Santa Cruz ante Deportes Antofagasta

En un tenso encuentro disputado en el Estadio Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz no pudo hacerse fuerte en casa y terminó empatando 0-0 frente a Deportes Antofagasta, en un duelo válido por la vigesimoctava fecha de la Liga de Ascenso.

La falta de eficacia frente al arco rival privó al elenco unionista de sumar de a tres en un momento crítico de la temporada, sellando una igualdad que desató la molestia de la parcialidad local al mantener al equipo peligrosamente comprometido en la parte baja de la tabla.

El empate fue justo por el ritmo de juego

Las acciones comenzaron con un aparente predominio del conjunto dueño de casa en la tenencia del balón durante los primeros diez minutos, aunque las dos primeras aproximaciones de peligro real corrieron por cuenta de los «Pumas». Con el correr del reloj, entre los 10 y 35 minutos, el trámite se tornó bastante equilibrado y de ida y vuelta, pero carente de profundidad en los metros finales. En ese pasaje, la escuadra santacruzana sufrió un revés tras la lamentable lesión de Zeineddin, situación que obligó a realizar una temprana sustitución; sin embargo, el ingreso de Diego Arias terminó siendo positivo para el esquema local, aportando mayor versatilidad y presencia en el área forastera antes del descanso.

Escasas ocasiones

En la etapa de complemento, el compromiso mantuvo su paridad, pero cayó en un pozo de imprecisiones, dispersión en las marcas y una evidente falta de finiquito por parte de ambos planteles.

Las emociones más claras tardaron en llegar y se concentraron recién en la recta final del cotejo: a los 79 minutos, Plaza eludió a su marca con un certero regate y sacó un potente remate que encontró la notable respuesta del guardameta visitante Hurtado. La réplica nortina fue inmediata y, apenas un minuto después (80′), Cuadra probó de distancia con un violento disparo que exigió al máximo la intervención del portero local Dobboletta.

Aquel intercambio de golpes encendió los últimos compases del partido, elevando la intensidad con llegadas en ambos pórticos que terminaron por agigantar las figuras de los dos arqueros.

Pese a que Deportes Santa Cruz exhibió un leve predominio territorial en los descuentos, su nula efectividad ofensiva decretó un empate sin goles que resultó justo para lo exhibido en cancha.

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Tras el pitazo final, la frustración se apoderó de las tribunas y la hinchada local manifestó su rabia con duros cánticos contra el plantel, un descontento comprensible ante la delicada situación deportiva que atraviesa la institución en la categoría.

Búsqueda de la permanencia

Con este resultado, el equipo de Dalcio se estanca en el 14º lugar de la clasificación con 23 unidades, quedando a tan solo dos puntos de caer en el puesto de descenso directo.

De cara a las últimas dos fechas del campeonato, el cuadro unionista afrontará un cierre de torneo dramático en su lucha por la permanencia: primero deberá viajar al norte para visitar a Deportes Copiapó y, posteriormente, cerrará su participación recibiendo como local a Rangers de Talca, en un duelo que se perfila como una verdadera final por la supervivencia en la división de plata del fútbol chileno.