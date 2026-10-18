HORÓSCOPO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Afloran de nuevo tus dudas en el plano del amor; debes tomar una decisión y no sabes cómo abordar el problema. Cuanto más alargues esta situación, peor serán las consecuencias para ti. En lo profesional, huye de interesarte solo por tu especialidad y ábrete a otras opciones.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los asuntos de familia pueden estar hoy relacionados con el dinero. Las relaciones entre los distintos miembros familiares se verán a ver afectadas por la situación de las fuentes de financiación, aunque mejorarán en breve tiempo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si tienes problemas sentimentales, mantente atento a cualquier señal y muéstrate cooperador en todo momento. Tendrás la oportunidad de congeniar con tu pareja por intereses comunes que aparecerán en esta jornada.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu atractivo personal estará hoy muy por encima de la media en las reuniones sociales o de amigos a las que acudas, pero ten cuidado porque puedes despertar envidias que te traerán problemas en breve tiempo.

LEO (23 julio-22 agosto).

Los astros te dotan hoy de una moral extraordinariamente alta, en disposición de afrontar todo tipo de retos, incluidos los sentimentales. Buen momento para prestar atención a tu cuerpo y al cuidado de tu imagen.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Sentirás la necesidad de salir y buscar esparcimiento y diversión, ya que la semana ha sido dura profesionalmente. Recibirás invitaciones por parte de amigos y familiares, y sabrás sacarles el máximo partido.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es posible que determinadas opiniones te estén influyendo más de la cuenta y es necesario que llegues a conclusiones sólo en base a tus propios análisis, porque sólo tú tienes toda la información necesaria.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Posibilidades de que encuentres a alguien nuevo e interesante a lo largo del día. Podría gustarte físicamente y entrar a formar parte de tus fantasías, pero tendrás que empezar por una relación de amistad.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Se inicia una etapa de renovación personal en muchos aspectos, que también implicará a las personas que tienes más cerca. Hoy será un día de relajo y celebración, pero tu mente estará dándole vueltas al día de mañana.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Comprobarás que los efectos de los astros en tu relación sentimental te han llevado a las turbulencias, pero una vez superadas éstas verás que han servido para reforzar los lazos y hacerlas más fuertes. Si estás libre estos días puedes iniciar algo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Casi sin haberte dado cuenta, tus actividades sociales han aumentado progresivamente en los últimos tiempos, y tu pareja no parece muy de acuerdo con tanta actividad. Puedes llegar a algún tipo de pacto, pero no mira bien el tiempo que le dedicas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Vas a tener la necesidad de recuperar situaciones o relaciones del pasado; desenterrarás viejos recuerdos y querrás volver a apropiarte de ellos, pero te darás cuenta de que tenías idealizadas a algunas personas que ahora te defraudan.