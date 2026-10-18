Olimpo Experience acercó el rugby de alto nivel a la comunidad de Coltauco

El rugby chileno vivió una jornada de formación y encuentro comunitario en Coltauco. Recientemente, el estadio municipal recibió Olimpo Experience 01, una clínica abierta que permitió a niños, jóvenes, jugadores, entrenadores y familias compartir directamente con dos integrantes de Los Cóndores: Clemente Saavedra y Matías Dittus.

La actividad fue impulsada mediante un trabajo conjunto entre Organización Olimpo, la Municipalidad de Coltauco y Koltrauco Rugby Club. Olimpo asumió la organización y producción general; el municipio participó como patrocinador fundamental; y Koltrauco aportó la presencia del equipo local y la articulación con la comunidad. El objetivo compartido fue acercar experiencias de alto nivel y demostrar que el rugby puede transformarse en una herramienta concreta de formación, integración y desarrollo social en la región de O’Higgins.

Alta participación

La convocatoria reunió a participantes provenientes de Coltauco, Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua y Viña del Mar, entre otros lugares. La diversidad territorial confirmó el interés que existe por acceder a instancias formativas de calidad y evidenció la capacidad de los proyectos locales para conectar a distintas comunidades en torno al deporte.

Durante la jornada, los asistentes trabajaron fundamentos técnicos, conceptos de juego y aprendizajes vinculados con la disciplina, la preparación y el trabajo colectivo. También pudieron conocer de primera fuente el recorrido de deportistas que han representado a Chile en escenarios internacionales, convirtiendo la clínica en una experiencia deportiva y humana difícil de replicar en los espacios formativos habituales.

Durante la jornada, los asistentes trabajaron fundamentos técnicos, conceptos de juego y aprendizajes vinculados con la disciplina, la preparación y el trabajo colectivo.

Clemente Saavedra y una historia que inspira

Saavedra, segunda línea de Los Cóndores, fue el principal expositor de la jornada. El jugador representó a Chile en la histórica Copa del Mundo de Francia 2023 y desarrolló parte de su carrera en Selknam, la franquicia profesional chilena, además de sumar experiencia en el rugby español. Su trayectoria se ha caracterizado por el liderazgo, la constancia y el compromiso con el crecimiento del rugby nacional.

En 2026 asumió nuevamente la capitanía de Selknam y se mantuvo como uno de los referentes del proceso de Los Cóndores rumbo a Australia 2027. En Coltauco, esa experiencia internacional se puso al servicio de jugadores en formación, quienes tuvieron la posibilidad de aprender, preguntar y entrenar junto a uno de los protagonistas de la etapa más importante que ha vivido el rugby chileno.

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La presencia de Saavedra tuvo además un valor simbólico: mostró a los jóvenes que detrás de cada logro deportivo existen años de esfuerzo, hábitos, derrotas, aprendizaje y perseverancia. Ese mensaje coincide con el propósito de Olimpo y con su lema, Intentarlo hasta lograrlo.

Matías Dittus fue el invitado sorpresa

Uno de los momentos más especiales fue la aparición de Matías Dittus como invitado sorpresa. El pilar de Los Cóndores fue parte del plantel mundialista de Francia 2023 y tuvo un papel decisivo en la clasificación histórica de Chile, además de anotar un try frente a Samoa durante la Copa del Mundo.

Dittus comenzó a jugar rugby a los 14 años y construyó una trayectoria que lo llevó desde Universidad Católica y Selknam hasta el rugby francés. Su historia, marcada por el esfuerzo para compatibilizar el deporte con el trabajo antes de consolidar su carrera internacional, reforzó el mensaje de que el talento necesita oportunidades, acompañamiento y perseverancia para desarrollarse.

Su participación no fue anunciada previamente, por lo que se convirtió en una sorpresa para los asistentes y elevó el valor de una jornada que ya contaba con un referente nacional de primer nivel. Tener simultáneamente a Saavedra y Dittus permitió mostrar distintas posiciones, experiencias y caminos dentro del rugby de alto rendimiento.

El patrocinio de Coltauco

La realización de Olimpo Experience 01 fue posible gracias a una articulación territorial en la que la Municipalidad de Coltauco tuvo un papel decisivo como patrocinador. La administración encabezada por el alcalde Félix Sánchez aportó parte del pago de los honorarios de Clemente Saavedra, contribución que ayudó a abrir la clínica a la comunidad y a reducir las barreras de acceso para los participantes.

El respaldo municipal fue además operativo e institucional. La Municipalidad facilitó el estadio municipal y sus espacios, apoyó con toldos, mesas y condiciones logísticas para recibir a los asistentes, y puso a disposición recursos de comunicación, audio, fotografía y registro audiovisual. Este acompañamiento permitió desarrollar la jornada de manera ordenada, visibilizar el encuentro y dejar un registro útil para proyectar nuevas actividades deportivas en la comuna y la región.

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El patrocinio no se limitó a prestar una instalación: significó involucrarse en la construcción de una experiencia abierta, segura y con alcance regional. El apoyo municipal demostró cómo la inversión pública, cuando se articula con organizaciones sociales y deportivas, puede acercar referentes nacionales a los territorios y ampliar las oportunidades de formación para niños y jóvenes.

Por lo mismo, Organización Olimpo asumió la planificación, producción y coordinación general, convocando a sus escuelas, talleres, colaboradores, auspiciadores y redes. Desde la organización se gestionó la presencia de los invitados, la experiencia de los participantes y la vinculación entre las distintas instituciones que hicieron posible la jornada.

Koltrauco Rugby Club aportó el trabajo del equipo local, la colaboración en terreno y el vínculo directo con jugadores, familias y comunidad deportiva de Coltauco. Su participación permitió que la actividad tuviera arraigo comunal y que el impacto de la clínica se conectara con un proceso deportivo que continúa después del evento.

La jornada contó además con el respaldo de emprendimientos, profesionales y colaboradores que aportaron desde sus respectivas áreas. La suma de esos apoyos permitió entregar una experiencia más completa a los participantes y reflejó que el crecimiento del deporte regional requiere cooperación entre municipios, organizaciones, clubes, empresas, familias y comunidad.

Más allá del entrenamiento, la actividad fortaleció vínculos entre jugadores de diferentes ciudades, visibilizó el trabajo que se realiza desde las comunas y abrió nuevas posibilidades para futuras clínicas, encuentros y campamentos. El impacto se expresa también en la motivación de los jóvenes, en la participación de las familias y en la construcción de una red regional que entiende el rugby como una herramienta educativa.

El municipio de Coltauco fue un aliado para la realización de esta jornada deportiva.

Rugby gratuito y nuevas oportunidades en O’Higgins

Olimpo desarrolla proyectos de rugby social y formativo con el propósito de acercar este deporte a niños, jóvenes y adultos. A través de escuelas y talleres municipales, la organización promueve valores como el respeto, la igualdad, la disciplina, la perseverancia, el compañerismo y el trabajo en equipo.

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La invitación permanece abierta para quienes quieran conocer el rugby, incluso si nunca lo han practicado. Las familias, establecimientos educacionales, clubes, organizaciones comunitarias, profesionales y empresas también pueden sumarse apoyando las actividades o colaborando con los proyectos gratuitos que se impulsan en la región.

Las personas interesadas pueden acercarse a las escuelas y talleres vinculados a Olimpo en Rancagua y Coltauco, además de seguir las redes sociales de la organización para conocer horarios, nuevas comunas, jornadas abiertas y próximas experiencias. La meta es ampliar progresivamente las oportunidades y construir un circuito regional que permita a más jugadores aprender, competir y proyectarse.

Olimpo Experience 01 dejó una señal concreta: cuando el municipio, la comunidad y las organizaciones trabajan con un propósito común, es posible llevar experiencias de nivel nacional a los territorios y generar oportunidades que permanecen mucho después del último entrenamiento.