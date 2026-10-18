Presentan «Esto es O’Higgins», estudio que busca impulsar el desarrollo regional

Con la participación de autoridades nacionales y regionales, representantes del sector privado, líderes gremiales y miembros de la academia, este viernes se presentó en Rancagua «Esto es O’Higgins», el primero de los estudios territoriales del proyecto nacional «Esto es Chile».

La iniciativa es impulsada por La Tercera, Cadem e INACAP, con el apoyo de la ACHS, Agrosuper, Copec, Entel, Grupo Falabella y Unimarc, y cuenta a nivel local con el respaldo de diario El Rancagüino.

El proyecto busca descentralizar el debate público, visibilizar las realidades de cada territorio y aportar diagnósticos que permitan conectar las prioridades regionales con las decisiones del nivel central.

La jornada contempló un conversatorio con el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas, además de dos paneles temáticos dedicados al desarrollo regional y la productividad, por una parte, y a la identidad y el turismo, por otra.

«Es la primera parada de un recorrido por Chile (…). Esta es una región que tiene una fuente productiva mixta: minera, agrícola y exportadora, pero también vinculada al turismo, y está llena de potencialidades», señaló Mas.

La autoridad también advirtió sobre el desempleo regional y destacó el papel del sector privado en la generación de oportunidades. «Como Gobierno ponemos las condiciones, generamos leyes que incentiven, pero son los privados los que tienen que venir con su iniciativa para generar las transformaciones, porque las regiones se lideran y se transforman desde las regiones», sostuvo.

El biministro llamó, además, a concentrar los esfuerzos en dos o tres objetivos prioritarios y fortalecer los liderazgos locales para impulsar proyectos, inversiones y empleos en el corto plazo.

Construir acuerdos para impulsar el desarrollo

Durante la apertura del encuentro, el rector de INACAP, Lucas Palacios, destacó la necesidad de articular el trabajo entre los distintos sectores.

«A veces creemos que el desarrollo depende del Gobierno o del sector privado y, por otro lado, de la academia, pero la verdad es que el desarrollo depende de todos», afirmó.

Anuncios

Palacios agregó que el proyecto busca alinear esfuerzos y vincular la formación técnica y universitaria con las necesidades de los sectores productivos de la región.

Por su parte, el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, señaló que los habitantes de O’Higgins sienten orgullo de su territorio y valoran su calidad de vida, sus tradiciones y sus productos característicos. Entre ellos mencionó el vino, la sal de Cáhuil, el aceite de oliva de Olivar, las mantas de Doñihue, la torta Pompadour y las papas primor.

Izikson también planteó la importancia de alcanzar consensos en torno a proyectos estratégicos, como el Paso Las Leñas, el desarrollo de infraestructura vial y la modernización de la agricultura, con el propósito de favorecer el crecimiento económico, la inversión y el empleo.

Identidad regional y oportunidades laborales

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, valoró la realización del encuentro en O’Higgins y destacó el desafío de potenciar y diversificar la economía local.

La autoridad señaló que los resultados del estudio reflejan una región optimista, aunque también evidencian dificultades relacionadas con la cesantía. En ese contexto, destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades, municipios, comunidades y sectores público y privado.

La rectora de la Universidad de O’Higgins (UOH), Fernanda Kri, abordó otro de los desafíos regionales: generar oportunidades para que quienes se forman en la zona puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida.

«La ciudadanía dice: Queremos vivir en O’Higgins, es un buen lugar, pero también señala: Tengo que irme para estudiar y trabajar», expresó.

Kri detalló que la universidad cuenta con cerca de 2.400 vacantes y que continuará ampliando su oferta de pregrado y posgrado. Asimismo, subrayó que la formación de profesionales debe ir acompañada de oportunidades laborales en el territorio.

«No sacamos nada con formar personas en la región si no pueden emplearse y tener una trayectoria feliz y tranquila. Este es un trabajo multisectorial», concluyó.