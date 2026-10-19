8 selecciones siguen en carrera por el título en Clasificatorias Adultos

El fin de semana, en diversos escenarios, se jugaron los encuentros de revancha válidos por la segunda ronda de las Clasificatorias Regionales categoría Adultos, certamen que está bajo el alero de la Asociación Regional de Fútbol Amateur.

En ese sentido, son ocho los cuadros que avanzaron a los cuartos de final. Coltauco, Rosario y Pichidegua ganaron ambos duelos a Placilla, Doñihue y Pichilemu respectivamente. Además, siguen en carrera los combinados de Rengo, Peumo, Coinco, Nancagua y Las Cabras.

El sorteo para la siguiente instancia se realizará en la orgánica regional.