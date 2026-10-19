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¿A quién iremos?

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“Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres que comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum.  Al oír, estas palabras muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros?  Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.”

Juan 6:66-68.

 ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.” Estas resonantes palabras del apóstol Pedro son la espontánea y sincera respuesta al Señor Jesús, frente a la interrogante que El les hizo, sobre “la necesidad de comer el pan de la vida”.

La respuesta de Pedro es una afirmación y un  reconocimiento  que solo el Señor tiene palabras de vida, de gracia, de misericordia, de amor, de felicidad, solo Él puede saciar nuestra hambre de justicia, de paz. Pedro lo dice con sinceridad, con una sencillez auténtica propia de quien es coherente con sus dinamismos fundamentales y responde a ellos con sinceridad.

En nuestro tiempo estamos sumergidos en toneladas de información, de palabras, de novedades. Todas resuenan en nuestros oídos,  algunas, nos interpelan, otras  se ven, más atractivas y apetecibles que las demás, sin embargo, sólo  nuestro Señor Jesucristo, tiene palabras que resisten al paso del tiempo y permanecen para la eternidad. Las sagradas escrituras nos dicen: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Mateo 24:35

Sólo sus palabras tienen la capacidad de abrirnos las puertas de la vida eterna si respondemos a Él, si cooperamos con ellas desde nuestra libertad.

Tanto la pregunta del Señor Jesús como la respuesta de Pedro llegan hasta nosotros para interpelarnos en lo profundo de nuestro corazón, para cuestionarnos sobre la solidez de nuestra opción por el Señor Jesús con el fin de  descartar cualquier otra alternativa por  más cómoda y atrayente que esta aparezca.

Sólo Jesús conoce nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras motivaciones.  La Palabra de Dios en uno de los salmos de David, dice: “Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme; desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos.…” Salmo  139:2

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 No existe otra persona, que nos conozca tanto y que nos haya  amado hasta la muerte. Sus palabras, para nosotros,  son palabras de vida eterna, palabras que dan sentido a la vida.  El es el  Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El  salmista añadía: ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!, más que la miel a mi boca!

Podemos decir entonces igual que Pedro ¿A quién iremos? “Solo tu Señor tienes palabras de vida eterna”.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.

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