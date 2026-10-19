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Carabineros captura a presunto homicida en San Fernando

-El imputado de 37 años fue capturado en flagrancia durante la madrugada de este lunes en San Fernando.

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En tiempo récord, Carabineros de la 1° Comisaría de San Fernando logró la detención del presunto autor del homicidio ocurrido la tarde de este domingo, en el sector de Villa Ninculauta., en la comuna de San Fernando.

El hecho quedó al descubierto luego de un llamado que alertó sobre un hombre tendido en la vía pública, y al llegar al lugar, el personal policial constató que la víctima mantenía una grave lesión atribuible a arma blanca en la región axilar izquierda. A la llegada del SAMU, se confirmó su fallecimiento en el sitio del suceso.

De acuerdo a lo informado por el Mayor Felipe Pérez Sanhueza, Comisario de la 1° Comisaría de San Fernando, tras el hallazgo, se iniciaron de inmediato diligencias investigativas que permitieron dar con el paradero del presunto responsable.

«Gracias al trabajo desplegado por nuestro personal y dentro del plazo legal de flagrancia, durante la madrugada de este lunes logramos ubicar y detener al presunto autor. Se trata de un hombre de 37 años, de iniciales A.E.A.C.», señaló el Mayor Pérez Sanhueza.

La detención se concretó en la intersección de avenida Nincunlauta con calle Rucatalca, a través de un control de identidad preventivo.

Según detalló el Comisario, el imputado mantiene antecedentes policiales previos, aunque sin órdenes vigentes, y habría reconocido de manera espontánea su participación en los hechos.

Por instrucción del fiscal de turno, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Fernando, durante esta jornada para su respectivo control de detención.

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