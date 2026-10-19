Carabineros recupera fungicidas robados en Rengo avaluados en $153 millones

Carabineros recuperó la totalidad de los fungicidas sustraídos desde las bodegas de la empresa agrícola Copeval, en Rengo, tras una serie de diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía Local. Las especies, utilizadas en el rubro agrícola, fueron avaluadas en más de $153 millones.

El robo ocurrió la noche del viernes, pasadas las 22:00 horas, cuando aproximadamente nueve individuos ingresaron a las bodegas de la empresa e intimidaron al guardia de seguridad para sustraer los productos químicos.

Tras la denuncia, Carabineros inició las diligencias para esclarecer el delito, que permitieron detener a uno de los presuntos involucrados, quien pasó a control de detención.

Allanamiento permitió recuperar todos los productos

Las labores investigativas continuaron durante el sábado. Personal del OS-9 de Carabineros de O’Higgins, en coordinación con la Fiscalía Local de Rengo, logró establecer un inmueble de interés para la investigación.

Con los antecedentes reunidos, efectivos del OS-9, junto a funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) y personal territorial de la Cuarta Comisaría de Rengo, realizaron un procedimiento en el lugar, que se encontraba abandonado y habría sido utilizado para almacenar las especies sustraídas.

En el inmueble se encontraron todos los productos químicos robados. Por instrucción de la Fiscalía, las especies fueron recuperadas y posteriormente devueltas a su propietario.

El prefecto de Cachapoal, coronel Luis Rebolledo, destacó el resultado del operativo y explicó que las diligencias permitieron ubicar la totalidad de los productos.

Según detalló el oficial, tras conocer el delito, Carabineros coordinó las primeras actuaciones con el OS-9 de O’Higgins y la Fiscalía Local de Rengo. Posteriormente, durante la tarde del sábado, se concretó la recuperación de las especies en el inmueble abandonado, procedimiento que, de acuerdo con sus declaraciones, fue posible gracias a la ampliación de la flagrancia contemplada en la nueva ley.

La investigación continúa en desarrollo para establecer la participación de los involucrados e identificar y ubicar a los demás presuntos autores del robo. Las diligencias están a cargo de la Fiscalía Local de Rengo y del OS-9 de Carabineros de O’Higgins.