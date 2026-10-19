Chimbarongo deberá disputar la permanencia

Caras opuestas para los equipos de la región en Tercera A. Mientras Deportes Rancagua jugará por ascender al profesionalismo, Chimbarongo FC deberá disputar el play-off de la permanencia ante un equipo de la división inmediatamente inferior.

Los del mimbre, jugando como visitantes en El Morro de Talcahuano, debían sumar para intentar quedarse en la categoría sin riesgo de dos juegos extra. Hasta el descanso lo estaba consiguiendo, pero en el complemento Naval encontró la llave al gol y lo derrotó por 2-0.

Matías Pino y Tomás Huerta marcaron para el Ancla, lo que sentenció la suerte del cuadro canastero que culminó el torneo en el puesto 11 con 26 unidades.

El portero y capitán, Cristóbal López, comentó tras el encuentro que “tenemos que pensar en la liguilla, hay que esperar rival y estamos preparados para lo que viene. Nos quedan dos partidos”.

Y claro, el posible rival saldrá entre Cultural Maipú, Deportes Laja, Municipal Mejillones, Iberia o Fernández Vial.