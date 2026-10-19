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Detienen a 5 hombres acusados por robo en lugar habitado

-El procedimiento comenzó en San Fernando y terminó en Requínoa con la recuperación de especies robadas. Entre los detenidos hay un menor de 14 años.

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Un rápido operativo coordinado entre Carabineros de la 1° Comisaría de San Fernando y la 4° Comisaría de Rengo permitió la detención de cinco hombres presuntamente vinculados a un robo en lugar habitado, tras un seguimiento controlado por la Ruta 5 Sur.

De acuerdo a lo informado por el Mayor Felipe Pérez Sanhueza, Comisario de la 1° Comisaría de San Fernando, el procedimiento se inició en el sector de La Paloma, en San Fernando, luego que un vehículo Kia Sorento se diera a la fuga al ser fiscalizado por personal policial.

Se inició entonces un seguimiento a distancia, y a la altura del kilómetro 127 de la Ruta 5 Sur, en dirección al norte, los ocupantes comenzaron a arrojar diversas especies a la calzada, las que habrían sido sustraídas momentos antes desde un domicilio de la comuna.

Gracias a la coordinación entre ambas unidades, el automóvil fue interceptado en el kilómetro 99, a la altura de Requínoa, ya en jurisdicción de la Prefectura Cachapoal.

En el lugar, personal de la 4° Comisaría de Rengo concretó la detención de los cinco ocupantes, todos chilenos: cuatro adultos de 21, 23, 30 y 51 años, con antecedentes policiales, pero sin órdenes vigentes, y un adolescente de 14 años, sin antecedentes.

Entre las especies recuperadas se encuentran diversas herramientas sustraídas desde el inmueble afectado.

«Este procedimiento demuestra la importancia de la coordinación territorial. El seguimiento controlado nos permitió detener a los sujetos y recuperar lo sustraído, sacando de circulación a una banda que operaba en la zona», destacó el Mayor Pérez Sanhueza.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

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