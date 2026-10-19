División El Teniente inicia Programa de Mentorías para alumnas de liceos técnicos

Con la participación de 23 estudiantes de cuarto medio de cinco establecimientos técnicos de Rancagua, Machalí y Las Cabras, Codelco División El Teniente dio inicio al Programa de Mentorías 2026, iniciativa que contempla el acompañamiento de las alumnas por trabajadoras de distintas gerencias. La jornada incluyó la presentación del programa, la bienvenida a sus participantes y una visita guiada al Centro Integrado de Operaciones (CIO) de la División.

Raúl Madrid, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de El Teniente, explicó que “esta iniciativa, tal como el programa Aprendices, forma parte de nuestro compromiso de aumentar la participación femenina y atraer talento a la compañía. También es una forma de relacionarnos con la región y nuestro entorno, porque son parte de comunidades vecinas. Creemos que contar con equipos diversos contribuye a mejorar nuestro desempeño y nos prepara para la minería del futuro”.

El programa se desarrolla en el marco del trabajo de la Mesa Mujer y Minería de O’Higgins, instancia que articula a organismos públicos, establecimientos educacionales y la industria. “Estamos muy orgullosos de iniciar este programa de mentorías con Codelco, porque ayudará a generar oportunidades y acciones concretas para vincular a jóvenes de los liceos técnicos con la industria minera”, señaló Carla Ortiz, seremi de Minería de la Región.

En tanto, Roxana Chiros, directora de Desarrollo de Personas de la cuprífera, agregó que “iniciamos esta nueva versión, donde convocamos a un grupo de alumnas de los liceos de la región para que se reúnan con profesionales de nuestra organización y sean parte de un camino de aprendizaje, en el que las mentoras les compartirán sus experiencias, fortalezas y desafíos”.

En la División, el programa se desarrolla desde 2016, con la participación de más de 240 estudiantes en 10 años. Carla Morales, seremi de la Mujer y la Equidad de Género, subrayó que “es muy importante generar estos espacios de vinculación, donde el compromiso de las mentoras con las estudiantes contribuye a que vivan una experiencia enriquecedora y gratificante”.

Trabajadoras que inspiran nuevas generaciones

El programa contempla tres módulos intensivos en línea y actividades presenciales. La primera sesión estará enfocada en el autoconocimiento para las estudiantes, con temas como proyección personal. La segunda abordará las habilidades comunicacionales en la industria. La última profundizará en el contexto minero, las alternativas de inserción laboral y la seguridad como valor intransable.

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Para las trabajadoras, el programa también representa una oportunidad para compartir sus propias experiencias. “Mi propósito con esta mentoría es que conozcan nuestro trabajo en minería y también nuestra trayectoria, para motivarlas a que trabajen en esta empresa, que es de todos los chilenos”, valoró Carolina Becerra, mentora y jefa de la Unidad de Metalurgia y Mineralogía.

“Para mí, ser parte de este programa es responsabilidad social. Acercar la realidad de la industria minera a jóvenes que están comenzando este camino, compartir mi experiencia como mujer y acompañarlas en ese proceso es algo que valoro mucho y que siento como una responsabilidad”, agregó Paulina Cortés, ingeniera de Fusión-Conversión de la Gerencia de Fundición.

La experiencia también es valorada por las estudiantes, quienes conocerán de cerca la industria. “Nos permite conocer la experiencia de trabajadoras que tienen una extensa trayectoria en la minería, aprendemos de sus historias, sus experiencias y todo lo que nos puedan enseñar”, enfatizó Martina Vásquez, estudiante de cuarto medio del Liceo Francisco Antonio Encina de Las Cabras.

“Me siento súper emocionada, ya que Codelco últimamente nos está dando muchas oportunidades como estudiantes, sobre todo a nosotras que somos mujeres. Me hace sentir que voy a lograr muchas cosas más en el futuro”, celebró Sofía Mauro, estudiante de cuarto medio del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Rancagua.