El “Huasileirao” toma forma: ocho equipos disputarán la Copa Región de O’Higgins

La Copa Región de O’Higgins, torneo organizado por el Club Deportivo Rancagua Sur, confirmó a los ocho equipos que participarán en su primera edición, una competencia que ha comenzado a generar comentarios en redes sociales bajo el apodo de “Huasileirao”, en alusión a la presencia de distintos clubes del fútbol regional.

La nómina de participantes quedó conformada por Deportes Rancagua, Cóndor de Pichidegua, O’Higgins FC, Deportes Rengo, Colchagua CD, CD Rancagua Sur, Independiente de Pichidegua y Deportivo Pumanque. De esta manera, el certamen reunirá a instituciones de distintas comunas de la Región de O’Higgins, con el objetivo de congregarlas en una misma competencia.

En cuanto a su desarrollo, el torneo se disputaría íntegramente en el Estadio El Teniente de Rancagua. Sin embargo, todavía no se ha confirmado una fecha oficial para su realización ni se ha dado a conocer la programación de los encuentros.

De manera preliminar, la Copa Región de O’Higgins se jugaría una vez finalizada la temporada regular del fútbol nacional. Mientras se esperan novedades sobre el calendario y el formato de competencia, la confirmación de los ocho participantes marca un nuevo avance en la organización del certamen impulsado por CD Rancagua Sur.