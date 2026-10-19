Essbio y CGE activan planes preventivos ante las lluvias en O’Higgins

Ambas empresas reforzaron sus recursos operativos para responder a posibles contingencias en los servicios de agua potable y electricidad. CGE también dispuso equipos de respaldo y atención especial para pacientes electrodependientes.

Ante el pronóstico de un sistema frontal que afectará a la Región de O’Higgins y otras zonas del país, las empresas Essbio y CGE activaron sus planes preventivos para enfrentar eventuales contingencias y reducir el impacto de las condiciones meteorológicas en los servicios básicos.

Las medidas consideran el refuerzo de personal y equipos en terreno, el monitoreo de instalaciones y la preparación de recursos para responder ante posibles interrupciones del suministro de agua potable y electricidad.

Essbio refuerza operación de agua potable

La sanitaria Essbio activó una alerta preventiva y puso en marcha un plan de contingencia para fortalecer su operación en la Región de O’Higgins, con el objetivo de resguardar la continuidad y calidad del servicio.

El gerente regional de la compañía, Peter Schmohl, explicó que, ante las precipitaciones pronosticadas y el posible aumento de la turbiedad de los ríos por el arrastre de sedimentos, se reforzaron los turnos en las plantas de agua potable y tratamiento, además de incrementar los muestreos en los puntos de captación y activar protocolos especiales de monitoreo.

La empresa también aumentó las cuadrillas en terreno, dispuso grupos de respaldo operativo y fortaleció su Centro de Ayuda para atender los requerimientos de sus clientes.

Essbio reiteró, además, el llamado a no abrir las tapas del alcantarillado para evacuar aguas lluvias, ya que las redes de recolección de aguas servidas no están diseñadas para ese propósito. Esta práctica puede provocar sobrecargas, rebases y otras emergencias que afecten a los vecinos.

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Para consultas y requerimientos, los clientes pueden comunicarse a través del WhatsApp +56 9 3954 5280, el Centro de Ayuda 600 33 11000 o desde celulares al *3311.

CGE prepara brigadas y equipos de respaldo

Por su parte, CGE activó su plan preventivo de operaciones ante el sistema frontal que se pronostica entre las regiones de Coquimbo y Biobío, con el propósito de atender posibles interrupciones del suministro eléctrico.

La compañía reforzará sus recursos y desplegará brigadas livianas y pesadas para responder a contingencias y reparar eventuales daños en la infraestructura eléctrica.

El director de Operaciones de CGE, Víctor Balbontín, señaló que las proyecciones meteorológicas y las alertas tempranas apuntan a un evento que podría ser complejo, por lo que se reforzaron las brigadas, los centros de operación y las tareas críticas para enfrentar posibles interrupciones.

El plan contempla, a nivel nacional, 225 equipos de generación de respaldo, con una capacidad conjunta superior a los 91 mil kVA. Estos serán trasladados a las zonas más críticas, según los pronósticos, para respaldar el suministro mientras se realizan las labores de reposición.

La empresa también dispuso personal especializado y generadores para atender los requerimientos de clientes electrodependientes. Además, informó que está contactando directamente a estos pacientes para verificar que sus equipos de respaldo funcionen y cuenten con combustible suficiente.

Para la atención exclusiva de pacientes electrodependientes, CGE habilitó el número 800 203 180.

Las consultas y reportes de sus clientes pueden realizarse a través del teléfono gratuito 800 800 767, el WhatsApp +56 9 8956 8479, la aplicación 1Click CGE y el sitio web www.cge.cl.