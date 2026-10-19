Formalizan a contador y dos funcionarios del SII por presuntos delitos de corrupción

Una investigación por presuntos delitos de corrupción que involucran a un contador y dos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), a la fecha de los hechos. Los tres fueron formalizada por el Ministerio Público, en un caso que apunta al pago de dinero a funcionarios a cambio de obtener facilidades para realizar trámites y acceder a procedimientos que no estaban disponibles por las vías habituales.

Así lo informó el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Von Bischoffshausen, quien explicó que, la dinámica investigada consistía, en que los contadores entregaban dinero a los funcionarios públicos para mantenerlos a su disposición y solicitarles distintas gestiones relacionadas con sus actividades profesionales.

Según detalló el persecutor, estos pagos permitían que los involucrados efectuaran revisiones en los sistemas del organismo y realizaran una serie de trámites que no podían gestionar en las mismas condiciones que cualquier otro contador o contribuyente.

El fiscal calificó esta modalidad como una forma de “comercialización de la función pública”, aludiendo a la utilización del cargo y de las facultades de los funcionarios para satisfacer requerimientos particulares a cambio de beneficios económicos.

En el marco de la formalización, los imputados fueron investigados por delitos de cohecho y soborno, mientras que a uno de ellos también se le atribuyó el delito de lavado de activos, de acuerdo con lo señalado por el fiscal.

Von Bischoffshausen indicó que, el Juez de Garantía tuvo por establecidos, para efectos de esta etapa procesal, los antecedentes relativos a los delitos expuestos durante la audiencia y decretó las respectivas medidas cautelares.

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En concreto, uno de los imputados quedó en prisión preventiva, mientras que los otros dos quedaron sujetos a distintas medidas cautelares, cuyas condiciones específicas no fueron detalladas en las declaraciones proporcionadas.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en que se habrían efectuado los pagos, el alcance de las gestiones realizadas por los funcionarios y las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

Cabe precisar que, la formalización de una investigación no equivale a una condena. La responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse conforme avance el proceso judicial.