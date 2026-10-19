La intimidad de Deportes Santa Cruz tras igualar ante Antofagasta y seguir cerca del descenso

Pese al amargo 0-0 frente a Deportes Antofagasta en el Estadio Joaquín Muñoz García y el evidente descontento de la hinchada, en el plantel de Deportes Santa Cruz valoran la mejora futbolística y afirman estar mentalizados para disputar dos verdaderas «finales» en la lucha por la permanencia.

En un disputado compromiso correspondiente a la fecha 28 de la Liga de Ascenso, el equipo no pudo concretar las escasas ocasiones de gol que se generó ante un mezquino cuadro rival. La falta de efectividad de cara al arco rival privó al conjunto unionista de quedarse con una victoria clave, resultado que encendió la molestia de la parcialidad local en las tribunas tras el pitazo final.

Con esta unidad, la escuadra santacruzana se ubica con 23 puntos, situándose a solo dos unidades de la zona de descenso directo.

Dalcio Giovagnoli: «Son dos finales»

El director técnico de Deportes Santa Cruz, Dalcio Giovagnoli, analizó el trámite del partido con sensaciones encontradas, reconociendo el valor de la localía pero rescatando el orden táctico de sus dirigidos. «Yo creo que son dos puntos perdidos. A ver, sabemos perfectamente que de local tenemos que sumar, pero bueno, también hay que evaluar el rendimiento del equipo, hay que evaluar el rival», dijo.

Asimismo, el adiestrador profundizó sobre las dificultades del juego y la evolución de su equipo. «Creo que tuvimos enfrente un rival digno donde tal vez a nosotros nos cortaron los circuitos… nos faltó la definición, pero creo que el equipo se lo vio mejor tácticamente, se lo vio con otras intenciones del juego. Lamentablemente no alcanzó».

De cara a la recta final del campeonato, Giovagnoli fue enfático sobre el respaldo al plantel, indicando que «son dos finales. Sí, vamos a respaldar y vamos, como se dice vulgarmente, vamos a bancar la base del equipo porque creo que hoy estuvo a la altura, lamentablemente no se dio el resultado, pero bueno, hay que seguir trabajando».

El DT unionista, Dalcio Giovagnoli, valoró la mejoría del equipo, pero no quedó conforme con el resultado. Foto: Ricardo Obando/El Rancagüino.

Juan Dobboletta: «Estamos entendiendo lo que nos estamos jugando»

El guardameta Juan Dobboletta, clave en los minutos finales al evitar el gol visitante tras un potente disparo de distancia, valoró haber cortado una racha negativa de derrotas consecutivas. «Punto que sirve para la confianza. Veníamos de derrotas consecutivas y eso es algo que nos venía afectando, como dije recién, punto que sirve», aseguró.

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El arquero también reflejó el compromiso del vestuario ante la apremiante posición en la tabla, manifestando que «Estamos entendiendo lo que nos estamos jugando. Entonces, de acá para arriba no podemos permitirnos bajar».

Respecto a la presión del descenso, Dobboletta fue categórico: «Obviamente que por nosotros ya quisiéramos estar afuera de todo, pero bueno, es lo que nos toca y tenemos las bien puestas para enfrentar».

Diego Plaza: «Fuimos a buscar los tres puntos»

Por su parte, el mediocampista Diego Plaza dejó en claro que la ambición del grupo era quedarse con el triunfo en casa, aunque rescató la actitud competitiva: «Era importantísimo, la verdad que fuimos a buscar el resultado y los tres puntos. Tuvimos un par de ocasiones, siento que nos defendimos muy bien, no tuvimos grandes peligros en defensa».

De cara a los próximos desafíos, Plaza mantuvo una postura optimista ya mirando a Copiapó y Rangers. «Son partidos difíciles, pero este también lo era, así que lo sacamos adelante. Sumamos un punto. Obviamente queríamos los tres, pero vamos a ir a pelear los mismos partidos con la misma actitud, igual de concentrado y positivo».

El dramático cierre de campeonato

Deportes Santa Cruz afrontará un desenlace lleno de tensión en las dos últimas jornadas del torneo: primero deberá viajar al norte para medirse ante Deportes Copiapó y, finalmente, cerrará su participación recibiendo en casa a Rangers de Talca, dos encuentros definitorios para asegurar su continuidad en la división de honor del fútbol de ascenso.