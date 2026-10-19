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Más de 1.300 trabajadores de empresas contratistas de El Teniente y sus familias recibieron becas educación

La cifra representa cerca de un tercio de los 4.500 beneficios que Codelco entregó a trabajadores de empresas colaboradoras en sus distintos centros de trabajo. A ellos, se sumaron 474 personas de la Cartera de Proyectos Teniente.

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“Este beneficio significa mucho más que una ayuda económica; representa una oportunidad para seguir avanzando en mi formación profesional, cumplir mis metas y demostrar que todo el esfuerzo y sacrificio detrás de mis estudios vale la pena”, destacó Vanesa Riquelme, prevencionista de riesgos de la empresa Xtreme Mining, la importancia de la beca de educación superior de Codelco a trabajadores(as) contratistas, subcontratistas, sus hijos(as), cónyuges y/o convivientes, que le permitió estudiar la Ingeniería en el Instituto IPG.

Este año, la estatal entregó 4.500 becas a todos sus centros de trabajo. De ellas, 1.337 fueron adjudicadas a colaboradores de División El Teniente, que concentró casi un 30% del total. A ello, se suman 474 becas entregadas a contratistas de la Cartera de Proyectos Teniente. Este beneficio se enmarca dentro de los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco entre Codelco y empresas colaboradoras.

“Estos números reflejan, por una parte, el interés de trabajadores(as) y sus familias por adquirir herramientas que les permitan un desarrollo profesional, que repercute en la organización al contar con personas mejor calificadas. Y en un segundo lugar, la alta participación y asignación de beneficios para personal de El Teniente destaca la relevancia de la División a nivel corporativo”, planteó Mauricio Muñoz, director de Gestión y Fiscalización de Empresas Contratistas de Codelco División El Teniente.

Apoyo, respaldo y oportunidad

Quienes obtuvieron las becas de educación superior, destacaron que es un aporte significativo para cubrir los aranceles, impactando no solo en ellos, sino también en sus familias.

Michelle de la Barra, encargada de Logística en la instalación Cachapoal de la empresa Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, enfatizó que “este beneficio genera tranquilidad económica para mí y mi familia, gratitud y motivación para seguir adelante con mis estudios. Es una herramienta que valora el esfuerzo de las familias trabajadoras y nos permite continuar creciendo y avanzando hacia mis metas”.

Las becas también son extensibles a hijos(as), cónyuges y/o convivientes. Cristian Elizondo, conductor de la empresa Link Mas, postuló y su hija Emilia, quien entró a estudiar psicología este año a la U. de O’Higgins, obtuvo el beneficio. “Esta es una gran oportunidad para los jóvenes, ya que se reconoce su esfuerzo y su compromiso como estudiantes”, señaló Cristian. “Como beneficiaria me siento muy contenta, es un incentivo para seguir esforzándome y mantener mi rendimiento académico”, complementó Emilia.

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