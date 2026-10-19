Por el cupo final, se enfrentan MC Torque y Atlético Mineiro

Después de la goleada en la ida, Atl.Mineiro define este miércoles 21 de octubre si clasifica a Final en el juego que corresponde a la llave 2 de la Copa Sudamericana. El partido está programado para las 19:00 horas en el estadio Centenario.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y Atlético Mineiro lo ganó por 3 a 0.

Atl.Mineiro se quedó con el duelo anterior por 3 a 0 e intentará sellar el pase a la instancia decisiva de la competencia. Por su parte, MC Torque buscará revertir el resultado y seguir con chances. El ganador del duelo tendrá la posibilidad de jugar la final con el vencedor de Boca Juniors vs Vasco da Gama.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Cristián Garay Reyes.

Los resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase : MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)

: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo) Fase de Grupos : MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)

: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)

: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril) Fase de Grupos : Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)

: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril) Fase de Grupos : MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)

: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo) Fase de Grupos : MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)

: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo) Fase de Grupos : Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)

: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo) Octavos de Final : Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)

: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto) Octavos de Final : MC Torque 2 vs Tigre 1 (19 de agosto)

: MC Torque 2 vs Tigre 1 (19 de agosto) Cuartos de Final : Cienciano 2 vs MC Torque 0 (10 de septiembre)

: Cienciano 2 vs MC Torque 0 (10 de septiembre) Cuartos de Final : MC Torque 3 vs Cienciano 0 (17 de septiembre)

: MC Torque 3 vs Cienciano 0 (17 de septiembre) Semifinales: Atlético Mineiro 3 vs MC Torque 0 (14 de octubre)

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos >

de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)

: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)

: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)

: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril) Fase de Grupos : Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)

: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)

: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo) Octavos de Final : RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)

: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto) Octavos de Final : Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto)

: Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto) Cuartos de Final : Santos 2 vs Atlético Mineiro 0 (9 de septiembre)

: Santos 2 vs Atlético Mineiro 0 (9 de septiembre) Cuartos de Final : Atlético Mineiro 4 vs Santos 2 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (16 de septiembre)

: Atlético Mineiro 4 vs Santos 2 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (16 de septiembre) Semifinales: Atlético Mineiro 3 vs MC Torque 0 (14 de octubre)

Horario MC Torque y Atlético Mineiro, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

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