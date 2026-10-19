Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Por el cupo final, se enfrentan Palmeiras y Fluminense

Palmeiras y Fluminense se enfrentan en el estadio Nubank Parque, con el arbitraje de Esteban Ostojich. El duelo se jugará el miércoles 21 de octubre desde las 21:30 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Palmeiras busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Nubank Parque, este miércoles 21 de octubre, desde las 21:30 horas.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y Palmeiras lo ganó por 1 a 2.

Palmeiras se quedó con el duelo anterior por 2 a 1 e intentará sellar el pase a la instancia decisiva de la competencia. Por su parte, Fluminense buscará revertir el resultado y seguir con chances. El ganador del duelo tendrá la posibilidad de jugar la final con el vencedor de Estudiantes vs Flamengo.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Esteban Ostojich.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 2 (3-4 en penales a favor de Palmeiras) (16 de septiembre)
  • Semifinales: Fluminense 1 vs Palmeiras 2 (14 de octubre)
Los resultados de Fluminense en partidos >
de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (4-5 en penales a favor de Fluminense) (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Platense 2 vs Fluminense 1 (15 de septiembre)
  • Semifinales: Fluminense 1 vs Palmeiras 2 (14 de octubre)
Horario Palmeiras y Fluminense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Aston Villa y Viking FK se miden por la fecha 3
21 minutos hace
Feyenoord se enfrentará a Betis por la fecha 3
23 minutos hace
Club Brugge se enfrenta ante la visita Lens por la fecha 3
25 minutos hace
Aston Villa y Viking FK se miden por la fecha 3
21 minutos hace
Feyenoord se enfrentará a Betis por la fecha 3
23 minutos hace
Anuncios
797869_0
Por el cupo final, se enfrentan MC Torque y Atlético Mineiro
798639_0
Universidad de Chile se enfrenta ante la visita D. Antofagasta por la llave 2
Anuncios
798304_0
Unión Española intentará cortar la racha positiva de D. Copiapó
EDITORIAL ok
Mientras el Estado ajusta el cinturón, el IVA sigue apretando a las familias
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE
IMG_0080.jpg
Amargo empate de Deportes Santa Cruz ante Deportes Antofagasta
Anuncios
Productores de maíz de la Región de O’Higgins recibirán apoyo para fertilización
Las diferencias por el recorte del presupuesto regional llegan al CORE
798309_2
San Marcos y D. Puerto Montt no se hicieron daño y empataron sin goles
Primer panel, “Desarrollo regional y productividad”, con Recaredo Ossa, director nacional de la SNA; Rafael Prieto, gerente de Asuntos Corporativos de Agrosuper; Julio Díaz, gerente general de la División El Teniente de Codelco Chile, y Fernanda Kri, rectora de la UOH. La conversación fue moderada por Felipe Díaz, presidente de Pro O’Higgins
Presentan «Esto es O’Higgins», estudio que busca impulsar el desarrollo regional
798302_2
Doblete de Agustín Venezia en el empate a 2 entre Deportes Iquique y Curicó Unido
horoscopo
HORÓSCOPO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE
rancagua malleco 1
Deportes Rancagua aguó la fiesta de Malleco Unido y aseguró el tercer lugar de cara a los Play-Offs
Anuncios
798306_2
Triplete de Gustavo Gotti ayuda en la goleada 6-1 de Cobreloa a Recoleta
1 pdi detenidos rcgua
Tres detenidos y 12.500 dosis de droga incautadas deja operativo en la población La Foresta
ROTARIA 4
Con 31 alumnos inauguran la Escuela Rotaria en Santo Tomás
1 referencial pdi
Detienen en Rancagua a ciudadano boliviano por portar documentos migratorios falsificados
Anuncios
cuentas luz 1
Proyectan una baja de 2,7% en las cuentas de la luz de O’Higgins
region 1
Menos recursos para la región de O’Higgins: ¿qué proyectos podrían verse afectados?
Patricio Torres UTEM
El biministerio de la Verdad
EDITORIAL ok
La lección del pontífice: cuando la prevención transforma el diagnóstico
oscar figueroa UC
Paso Las Leñas
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 17 DE OCTUBRE
ciclismo matanzas 6
Gobierno Regional de O’Higgins impulsa el Gran Fondo Matanzas y apuesta por el turismo deportivo en Cardenal Caro
El adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho del papa León XIV fue detectado en una revisión rutinaria. EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI
Cáncer pulmonar: la importancia del diagnóstico precoz