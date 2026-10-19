Para mañana pronostican fuertes lluvias, granizo y tormentas eléctricas.

El martes 13 de octubre, en horas de la tarde, la zona central fue sorprendida por una precipitación que, en cuestión de minutos, evolucionó hasta alcanzar el nivel de tormenta eléctrica acompañada de la caída de granizo.

Pese a que los días posteriores siguieron días caracterizados por temperaturas más altas y jornadas soleadas, una nueva semana llegó junto a la posibilidad de que dicho evento climático se repita en la Región de O’Higgins.

Durante el domingo 18 de octubre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo, comprendida desde la tarde del martes 20 de octubre hasta la noche del mismo día.

Aunque considera regiones desde Coquimbo hasta el Maule, específicamente en O’Higgins se pronostican montos desde los 20 hasta los 40 milímetros, esperando la caída de 20 – 30 mm en la Cordillera Costa, 30 – 40 mm en el Valle y 30 – 40 mm en Precordillera.

Asimismo, se suman los Avisos Meteorológicos A561-2/2026, que plantea probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales desde la noche del domingo 18 hasta la noche del domingo 22 de octubre; A562-2/2026, que registra precipitaciones de normales a moderadas desde la mañana del martes 20 hasta la madrugada del jueves 22; y A564-1/2026 por viento normal a moderado desde la mañana del martes 20 hasta la noche del miércoles 21 en Cordillera.

Es decir, de acuerdo con el pronóstico del sitio web de la DMC, desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre se esperan días nublados, con chubascos fuertes y aislados, probables tormentas eléctricas y vientos, con temperaturas entre los 9° y 23°.

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Las condiciones climáticas que se esperan se enmarcan en un sistema frontal que estará presente en la región durante la semana, por lo que durante la noche del domingo 18 de octubre, la delegada presidencial regional, Susana Pinto, junto al director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Marcelo Montesinos, entregaron mayores detalles al respecto.

Pinto anunció que tras haber mantenido una reunión con “la directora nacional, el ministro del interior y el subsecretario del interior” y considerando el pronóstico de los próximos días en la región, se constituyeron “todos los COGRID regional a partir de las 8:30 de la mañana [del lunes 19 de octubre], los COGRID provinciales y también todas las comunas se van a reunir en torno a este nuevo evento”.

Adicionalmente, Montesinos informó que se mantiene una Alerta Temprana Preventiva Regional, pero que “hay ocho comunas de la región, particularmente en el sector precordillerano, Mostazal, Machalí, Codegua, Rengo, San Fernando, Requínoa, Malloa y Chimbarongo, que pasarán a partir de este minuto a Alerta Amarilla”.

En ese sentido, la Alerta Amarilla por lluvias, viento y probables tormentas eléctricas con riesgo de remociones en masa implica reforzar el monitoreo de los sectores de riesgo, coordinar equipos y recursos para responder oportunamente e intensificar medidas de prevención. De la misma manera, se recomienda evitar acercarse a ríos y quebradas e informarse a través de canales oficiales.

Entre otras medidas adoptadas por las autoridades, se encuentran cerradas preventivamente las rutas de Cuesta Chada, en Mostazal; Ruta I-45, en San Fernando; Ruta I-494, en Pichilemu; y el cierre al acceso de la Reserva Nacional Río de los Cipreses. Dichas restricciones buscan resguardar la seguridad de quienes transitan por estas zonas expuestas a desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra.

Cabe mencionar que desde el Gobierno se declaró emergencia climática preventiva en siete regiones del país, incluyendo O’Higgins, desde el domingo 18 hasta el viernes 23 de octubre, como una medida administrativa que permite anticiparse a los efectos de un evento meteorológico como el pronosticado.