Rancagua: Instituciones de educación superior ajustan sus actividades académicas por sistema frontal

Ante las alertas meteorológicas y las recomendaciones de SENAPRED por el sistema frontal que afectará a la zona central del país, las instituciones de educación superior en la Región de O’Higgins adoptaron diversas medidas preventivas para el martes 20 de octubre.

En el caso de la Universidad de O’Higgins, la entidad determinó la suspensión total de las clases presenciales y sincrónicas de pregrado y posgrado, junto con la reprogramación de las evaluaciones calendarizadas. En su lugar, el plantel funcionará bajo una modalidad de estudio autónomo y asincrónico, que incluirá lecturas, cuestionarios, escritos y cápsulas virtuales.

Adicionalmente, se suspendieron las actividades de extensión y se estableció trabajo remoto para todo el personal, salvo aquellos designados para turnos presenciales esenciales. En el caso de las prácticas profesionales y los campos clínicos, su continuidad dependerá de lo dispuesto por cada centro externo. La institución habilitó un formulario para que estudiantes o funcionarios reporten eventuales emergencias climáticas y confirmó que durante la jornada del martes reevaluará la situación para decidir las acciones de los días siguientes. “Las y los estudiantes, así como las funcionarias y los funcionarios que enfrenten dificultades como consecuencia de la emergencia climática, podrán reportarlas a través de los formularios habilitados en la bio (de Instagram @la_uoh). La información será utilizada para brindar acompañamiento a quienes lo requieran”, especifica el comunicado entregado por esta casa de estudios.

Por su parte, la sede Rancagua de Santo Tomás aplicó un ajuste diferenciado a su jornada académica debido al pronóstico de intensas lluvias. Las clases presenciales se realizarán de manera regular durante la mañana, hasta las 13:00 horas.

A partir de las 13:00 horas, la totalidad de los bloques de las jornadas de la tarde y vespertina se trasladarán a modalidad virtual, siguiendo la planificación coordinada por cada docente.

Las autoridades de ambas instituciones hicieron un llamado a las comunidades educativas a mantenerse atentas a las actualizaciones en sus canales institucionales oficiales.

Asimismo, el resto de los establecimientos de educación superior debe informar a sus respectivas comunidades educativas sobre las acciones que se tomarán, siempre a través de sus canales oficiales de información.