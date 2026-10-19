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Recreos con música en vivo son la apuesta cultural para colegios en la Región de O’Higgins

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Artistas como Bearrivers, Groovin y Daniela Aleuy se han presentado como parte del Programa de Apreciación de la Música Nacional, que implementa la Seremi de las Culturas en diversos establecimientos educacionales.

Al ritmo del folclor, los sonidos de la música popular y el pop chileno estudiantes de colegios de diversas comunas de la Región de O’Higgins han disfrutado sus recreos junto a compañeros y comunidad educativa, gracias a la implementación del Programa Apreciación de la Música Nacional que impulsa la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de O’Higgins.

 “Cuando un músico de nuestra región llega a una sala de clases, los estudiantes descubren el valor de la música en sus vidas”, afirmó la seremi de Culturas, Tamara Jofré Salinas, quien agregó que “a través del Programa de Apreciación de la Música Nacional, los elencos además de presentar sus conciertos en los recreos, comparten su experiencia y sus conocimientos con los jóvenes, y los motivan a explorar la música e impulsar sus propios proyectos artísticos”.

A la fecha, la iniciativa ha llegado al Liceo Mirella Catalán Urzúa, en Paredones; el Liceo de Codegua; Complejo Educacional de Chimbarongo; Liceo Francisco Antonio Encina Armanet de Las Cabras; Escuela San José de Los Lingues de San Fernando; Liceo Enseñanza Media República de Italia de Quinta de Tilcoco. Mientras que, se han presentado artistas de la talla de Bearrivers, Groovin, Daniela Aleuy, Wachún, Groovin, Los Reyes de la Cueca y el Árbol de Diego.

A través de sesiones desarrolladas en cada establecimiento educacional, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer distintos estilos y propuestas musicales, interactuar con sus intérpretes y descubrir la diversidad de la creación nacional, fortaleciendo desde temprana edad el gusto, la valoración y el vínculo con la música chilena.

El Programa Apreciación de la Música Nacional es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, creada en 2016 para acercar desde temprana edad las obras de artistas chilenos a las comunidades y territorios. Su objetivo es formar públicos, fomentar el gusto y la valoración por la música chilena, además de fortalecer la identidad y pertenencia cultural, mediante la circulación y difusión de obras de artistas locales y nacionales.

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