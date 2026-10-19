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Serviu O’Higgins abre postulaciones a 35 departamentos DS19 en Machalí y Rancagua

El llamado estará abierto hasta el 30 de octubre y está dirigido a familias con subsidios DS49 o DS1 Tramo 1 adjudicados y sin utilizar. Los tres proyectos superan el 96 % de avance de construcción.

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Serviu O’Higgins abrió el quinto llamado de postulación a departamentos del Programa de Integración Social y Territorial (DS19), con 30 cupos en Parque Los Quilos I y II, en Machalí, y cinco en Jardines del Valle, en Rancagua.

El proceso se realizará en el sitio web institucional desde el viernes 16 de octubre, a las 12:00 horas, hasta el viernes 30 de octubre de 2026, a las 12:00 horas. Podrán participar familias con subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) o para Sectores Medios (DS1, Tramo 1) adjudicados y sin aplicar, que cumplan los requisitos de la convocatoria.

Una de las principales características de esta convocatoria es el avanzado estado de construcción de los proyectos habitacionales, todos con porcentajes de ejecución superiores al 96 %, lo que representa una alternativa próxima para las familias que buscan aplicar su subsidio en una vivienda.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, destacó las características de los conjuntos: “Estos proyectos están en barrios bien conectados, cerca de colegios, centros de salud y transporte, con áreas verdes, juegos infantiles y sedes sociales para compartir y organizarse como comunidad. Como nos ha pedido el Presidente José Antonio Kast, queremos que cada vez más familias sean dueñas de su hogar y puedan construir allí una vida más tranquila, segura y feliz”.

Por su parte, la directora (s) de Serviu O’Higgins, Daniela Soto Villalón, invitó a las familias a participar: “Sabemos lo importante que es para las familias avanzar hacia su vivienda, por eso las invitamos a revisar los requisitos y postular dentro del plazo establecido”.

Parque Los Quilos I registra un 98,61 % de avance; Parque Los Quilos II, un 96,46 %; y Jardines del Valle, un 96,85 %. El término de las obras y su entrega dependerán de los procesos y plazos correspondientes.

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Las fichas de los proyectos, los requisitos y el acceso a la postulación están disponibles en serviuohiggins.minvu.cl/noticia/postulacion-ds19-2026/.

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